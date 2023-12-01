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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عاصفة مغناطيسية قوية .. انفجار شمسي سيضرب الأرض اليوم| تفاصيل

صدى البلد

سيضرب الأرض الليلة، انفجار بلازما شديد الحرارة يُعرف باسم الانبعاث الكتلي الإكليلي، بعد مغادرتها الشمس يوم 29 نوفمبر، فما هي وما تأثيرها على الأرض ؟

نشر موقع “سبيس” تفاصيل انتظار مطاردو الشفق القطبي حول العالم وصول انفجار بلازما شديد الحرارة، والتي غادرت الشمس أثناء انفجار قوي للتوهج الشمسي من فئة M9.8 . 

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لكنها ليست وحدها. سوف يندمج انفجار البلازما مع العديد من الانبعاثات الأخرى الصادرة عن الشمس، مما يؤدي إلى إنشاء "انبعاث إكليلي معروف باسم آكل لحوم البشر" والذي من المحتمل أن يؤدي إلى عاصفة مغنطيسية أرضية قوية شبيهة.

تعتبر العواصف المغناطيسية اضطرابات في مجال المغناطيس الأرضي وتحدث نتيجة لطرد البلازما والحقول المغناطيسية بكميات كبيرة من الغلاف الجوي للشمس في شكل CMEs.

وفي حال حدوث اصطدام Cannibal CME كما هو متوقع، يتوقع أن تكون هناك ظروف عاصفة مغناطيسية قوية (G3) وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA)، مما سيتسبب في ظهور أورورا مذهلة في الولايات المتحدة.

وتقوم NOAA بتصنيف العواصف المغناطيسية على مقياس يتراوح بين G1 و G5. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تسبب العواصف المغناطيسية ذات المستوى G1 زيادة في نشاط الشفق حول القطبين وتقلبات طفيفة في إمدادات الطاقة، في حين يمكن أن يتسبب المستوى G5 الشديد في انقطاعات كاملة للموجات العالية (HF) للراديو.

الأرض الانبعاثات الشفق القطبي الشمس

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