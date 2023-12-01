مواطنة بالخارج: سعداء بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية من أجل مصر

قالت إحدى المواطنات في الخارج إنها سعيدة بمالشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي انطلقت في الخارج اليوم.

وأضافت: لسه راجعه من الانتخابات في القنصلية المصرية، فرحنا جدا بالمشاركة في الاتخبات والجميع حرص على المشاركة من أجل استقرار مصر.

وتابعت: في ناس كتير جاءت من مناطق بعيدة لهدف واحد هو استقرار مصر وربنا يولي مصر من يصلح وربنا يباركلنا في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأردفت: إن شاء الله ينجح ويستمر في هدفه للاستقرار ونجاح مصر اتمني النجاح للكل واتمني الكل يعمل اللي احنا عملينه عشان خاطر نشجع مصر.



وبدأت فى تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، عملية التصويت للمصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 لجمهورية مصر العربية ، طبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في 13 دولة وهم أوكرانيا، وفنلندا، وبلغاريا،واليونان، وقبرص، ورومانيا، وجنوب السودان، وفلسطين المحتلة، ولبنان، وجنوب أفريقيا، وبوروندي، وزامبيا،وموزمبيق.

وتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقر السفارات والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية فىالانتخابات الرئاسية 2024 والذى يستمر الاقتراع على مدار ثلاثة أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر، طبقا للجدول الزمنى الذىأعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات .

قائمة المرشحين النهائية

وتضم قائمة المرشحين النهائية فى الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمزالنجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامةرئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم، ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين واخر تحديثاتها يبلغعدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخلجمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.