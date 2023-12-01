قادة الاتحاد الأوروبي من قمة المناخ: COP28 في إمكانه كتابة التاريخ

الطموح والأهداف والتمويل..

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن مستقبل الطاقة سيكون للطاقة النظيفة؛ مشيرة إلى أن COP28 في إمكانه كتابة التاريخ.

وقالت المسؤولة الأوروبية، خلال كلمتها في اليوم الأول من القمة العالمية للمناخ المنعقدة في الإمارات، إن COP28 يعني بالطموح والأهداف والتمويل.

وشددت على ضرورة أنن يبدأ صندوق الخسائر والأضرار في عمله سريعًا.

وأضافت: "جب أن نحقق هدف الـ100 مليار تمويل لمواجهة التغير المناخي هذا العام".

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بخفض الانبعاثات.

وبدوره، حث رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، خلال كلمته في قمة المناخ، قادة العالم على ضرورة حشد الجهود للعمل سويا لحماية الإنسانية بأسرها من التغير المناخي.

وأضاف ميشيل: "سندعم الدول النامية في مواجهة التغير المناخي وملتزمون بـ 100 مليون يورو لهذا الهدف"

وشدد على أن "تخفيض الانبعاثات الكربونية يساعدنا على المضي قدمًا في مواجهة تغير المناخ".

وأعلن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الإماراتي خلال قمة المناخ COP28 في دبي.

وقال رئيس دولة الإمارات، إن للحلول المناخية على مستوى العالم يهدف لتحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف رئيس دولة الإمارات، أن العالم يواجه تحديات عديدة من أهمها تغيير المناخ الذي أثر على مناحي الحياة.

وانطلقت اليوم، الجمعة، القمة العالمية للعمل المناخي في اكسبو دبي بدولة الإمارات وسط حضور كبير من قادة ورؤساء دول العالم، والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين

وسلطت الصحف الإماراتية الضوء في افتتاحياتها على انطلاق أعمال كوب 28 بمشاركة حوالي 198 دولة، مشيرة إلى أن المؤتمر حقق في أول يوم لانطلاقه واحدًا من أهم أهدافه، باعتماد صندوق عالمي للمناخ للمساهمة في تلبية احتياجات الدول النامية المعرضة لتداعيات تغير المناخ، فيما أعلنت الإمارات تقديمها مبلغ 100 مليون دولار للصندوق.

وتستضيف دولة الإمارات أعمال مؤتمر الأطراف بمدينة «إكسبو دبي» حتى 12 ديسمبر المقبل.



ويشارك في المؤتمر أكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة، فيما يحضر الحدث نحو 180 من رؤساء دول وحكومات.

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس الخميس، العديد من قادة العالم ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر، وبحث هو والضيوف العلاقات بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة، وعدداً من القضايا، الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.