من غير مجهود.. خطوات نقل ملكية سيارة فى المرور

يسعي الكثير من المواطنين إلي امتلاك سيارة بشرائها من مالك آخر أو من أحد أفراد الأسرة وعليه هناك مجموعة من الخطوات اللازمة لنقل ملكية المركبة من مالكها إلي مالك جديد.

خطوات نقل ملكية المركبة لمالك جديد

يلزم على المواطن الراغب فى نقل ملكية المركبة لمالك جديد القيام بمجموعة من الخطوات والتي تبدء من الحصول على العقد الموثق في الشهر العقاري، ثم التوجه إلى إدارة المرور لاستكمال نقل ملكية السيارة في المرور.

وتتضمن الخطوات اللازمة من أجل نقل ملكية سيارة لشخص آخر كما يلي :-

- تقديم طلب نقل قيد على نموذج 251 مرور.

- إثبات شخصية ومحل إقامة «بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر».

- ملحق وثيقة التأمين الإجباري التي تغطي المسؤولية الناشئة عن حوادث المركبة.

- شهادة بيانات من الجهة المقيدة بها المركبة في حالة الرخصة المنتهية، أما في حالة الرخصة المؤمنة السارية لا تطلب شهادة بيانات.

- نموذج الفحص الفني للمركبة.

- نموذج للفحص البيئي.

- نموذج صلاحية جهاز الإطفاء بالمركبة.

- تقديم سند انتقال الملكية.

-تقديم شهادة براءة ذمة من النيابة المختصة.

- تسليم اللوحات المعدنية من قسم المرور المقيدة به المركبة.

- صرف اللوحات المعدنية والرخصة المؤمنة.

الأوراق المطلوبة لنقل ملكية سيارة



وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل نقل ملكية سيارة والتي تتضمن ما يلي :-

- تشمل الأوراق المطلوبة لنقل ملكية سيارة ملف نقل ملكية.

- تشمل الأوراق المطلوبة لنقل ملكية سيارة مطابقة لصحة رقم الشاسيه والمحرك.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة ورق فحص.

- وتشمل أيضا تأمين إجباري.

- كما تتضمن طفاية حريق.

- وتشمل المستندات المطلوبة مثلث وأدوات طبية.

- ضريبة سنة واحدة.

- رخصة القيادة.

- فيما تتضمن المستندات المطلوبة شهادة المخالفات.

- يتم تقديم بطاقة رقم قومي.

خطوات نقل ملكية سيارة فى المرور

كما أن هناك مجموعة أخري من الخطوات والتي تتضمن مايلي

- يقوم المواطن بفك نمر السيارة

-يتوجه إلى مكتب نقل الملكية، بكافة المستندات الأصلية وصور منها ماعدا النماذج.

- كما يلزم شراء عدد 4 استعجالات من المكتب الخاص بالتصوير.

- سداد الرسوم المستحقة بعد تسليم المستندات المطلوبه .