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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

معتمد جمال يعقد مؤتمرا صحفيا بنادي الزمالك قبل مواجهة سوار الغيني

صدى البلد

يعقد في الثامنة مساء غداً السبت باستاد السلام المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الرابعة والنصف عصر الغد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقرالنادي، استعداداً لمواجهة بطل غينيا.

 

ويقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق سوار الغيني في الثامنة والنصف مساء الغد، على أن يخوض الفريق تدريبه الأساسي فيالتاسعة مساءً باستاد السلام.

 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد السلام، في إطار مبارياتالجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ادي الزمالك استاد السلام القائم بأعمال المدير الفني سوار الغيني ملعب عبد اللطيف أبورجيلة

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