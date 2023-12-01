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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ السويس: توفير كل الدعم والرعاية لمصابي غزة بالمجمع الطبي بمدينة 24 أكتوبر

صدى البلد

وجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الجهاز التفيذى والطبى بالمحافظة بتوفير كافة إمكانيات المحافظة  لمصابي غزة الذين وصلوا المجمع الطبى الجديد بمدينة 24 أكتوبر بنطاق حى فيصل.


جاء ذلك عقب قيام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بزيارة لمجمع السويس الطبي بمدينة 24 أكتوبر بحي فيصل ، للاطمئنان علي حالات المصابين الفلسطينيين من أهالى غزة في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة. مقدما الهدايا والورود لهم ومتمنيا الشفاء العاجل لهم ومؤكدًا علي الدعم الكامل لجميع المصابين من الأشقاء الفلسطينيين. 


شارك فى الزيارة  الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتيرالعام للمحافظة واحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة.


كما رافق المحافظ خلال جولته اللواء عمرو بغدادي رئيس حى فيصل والعقيد رامي سعد مدير عام مكتب المحافظ والدكتور إسماعيل الحفناوي مدير هيئة الرعاية الصحية بالسويس والدكتورة أمل رشدي مدير عام مديرية الصحة بالسويس وفوزية عبد الله رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بالسويس وأميمة رفعت مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي ورؤساء الأقسام بمجمع طبي السويس. 
أكد المحافظ على كل الدعم وتقديم كافة الخدمات الطبية وتوفير الأدوية اللازمة والمتابعة والرعاية المستمرة لمصابي عزة. 


أطمئن صقر على جميع حالات مصابي غزة الذين تم نقلهم للمجمع الطبي بالسويس لتلقى الرعاية الطبية للمصابين. 
طلب صقر من مديرفرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس بتوفير كافة الإمكانيات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وتشكيل فريق طبي لخدمة حالات المصابين، بالمجمع الطبي والاستجابة لاحتياجات المرضى بالإضافة إلى الدعم المعنوي لهم. 


تأتى الزيارة في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني، و دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجها ، والتزام مصر بتقديم كل الدعم للشقيقة فلسطين في هذه الظروف الصعبة.


وأكد المحافظ علي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية  والدكتورة مدير عام مديرية الصحة بالسويس علي التعاون والتنسيق المستمر بينهما من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية في محافظة السويس في اطار مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

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