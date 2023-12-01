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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية بالجليل الأعلى

صافرات الانذار تدوي
صافرات الانذار تدوي بالجليل الاعلى

أفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بسماع دوي صافرات الإنذار الصاروخية في الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه يتم تنشيط التنبيهات في شير يشوف وهاغوغريم ودافنا وبيت هليل.

ولا توجد تقارير فورية عن الإصابات أو الأضرار.

وقبل قليل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القبة الحديدية اعترضت "هدفا جويا مشبوها" دخل المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان منذ فترة قصيرة.

وأضاف أن إطلاق الصاروخ الاعتراضي أطلق صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى.

ونفذ حزب الله مئات الهجمات الصاروخية والصواريخ من لبنان على شمال إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، لكنه أوقف إطلاق النار تزامنا مع هدنة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة خلال الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، استمر دوي صفارات الإنذار في المجتمعات الجنوبية طوال فترة ما بعد الظهر.

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