هنفرح بيك ونجوزك.. رسالة مؤثرة من أسرة فلسطينية لنجلهم في غزة

تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة إنستجرام، رسالة مؤثرة من أسرة فلسطينية لنجلهم في قطاع غزة، حيث قام الأخير بنشرها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات القصيرة.. فما القصة؟

يذكر أن قطاع غزة، شهد اليوم الجمعة، قصفاً عنيفاً من الطيران الحربي الإسرائيلي، حيث استأنف الاحتلال قصف مناطق مختلفة من القطاع، شمالاً وجنوباً بعد انقضاء اليوم السابع من الهدنة بين الطرفين في القطاع.

رسالة فلسطينية مؤثرة

حرصت الأسرة الفلسطينية على الاطمئنان على نجلهم الشاب أشرف أسامة وذلك بإرسال الرسائل الصوتيه له عبر تطبيق واتساب، حيث أعربوا عن فخرهم ودعمهم له على صموده خلال الأحداث الجارية.

وتبادل الأب والأم الحديث إلى نجلهم في رسائل الوتساب، حيث وعدوه بالقدوم إليه وتزويجه عقب انتهاء الحرب في الغزة والرقص في فرحه "على واحدة وربع" بحسب ما قال الأب مازحا ابنه.

بدوره رد أشرف أسامة على رسالة والديه بسعادة كبيرة وبادلهم الحديث، قائلا لوالدته مازحا: "إن شا الله تفرحي بيا وتجوزيني انا ووالدي"، ليضحك الوالدان ويختمان رسائلهما بالدعاء لنجلهم بالتوفيق والصمود خلال الأحداث الجارية في غزة.

الرسالة أثارت تفاعل المتابعين

نشر الشاب الفلسطيني فيديو لرسائل والديه ونشرها عبر حسابه على انستجرام، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي، معربين عن دعمهم الشاب الفلسطيني وأسرته.

كما أكد البعض على أهمية دعم الشباب والأسر الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة الدعم النفسي حتى يتمكنوا من الصمود ومواجهة الأحداث الجارية.

كما سعى البلوجر الفلسطيني أشرف أسامة، إلى توثيق ما يحدث في غزة عبر حسابه على انستجرام، من خلال نشر فيديوهات خاصة بالحرب الجارية حاليا، فضلا عن فيديوهات توعوية خاصة بالمقاطعة وكذا فيديوهات ساخرة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، أطلق العديد من البلوجرز حملات دعم للأسر والشباب في قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين من سكان غزة.