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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. انفجارات قوية تدوي في غلاف غزة

ارشيفي
ارشيفي

 أفادت شبكة قدس الإخبارية بأنه سمع دوي انفجارات في "غلاف غزة".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية ذكرت في وقت سابق، أن مواجهات قوية اندلعت بين قوات الاحتلال وعناصر من المقاومة عند مدخل بلدة سيلة الحارثية غرب جنين.

 وأشارت صحيفة القدس الإخبارية إلى أنه تم إلقاء قنبلة يدوية الصنع تجاه قوات الاحتلال .

وفي سياق آخر؛ ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ان قوات الاحتلال تتحكم في مسار المساعدات الطبية التي تدخل إلى غزة

وأشار القدرة في تصريحات له - بحسب وكالة شهاب الفلسطينية - إلى أن حجم ما دخل من مساعدات طبية إلى المستشفيات لم يصل إلى المستوى المأمول

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة علي الحاجة  لإخراج مئات الجرحى إلى خارج القطاع كي ننقذ حياتهم.

كما طالب اشرف القدرة بضرورة حماية المنظومة الصحية في قطاع غزة كي تستطيع القيام بوظائفها.

من جانبه؛ ذكر محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن طواقم الدفاع المدني تبذل قصارى جهدها لإخراج آلاف الجثث والمفقودين تحت الانقاض.

وأضاف بصل أن الفرق تمكنت منذ بداية الهدنة من انتشال حوالي 300 جثة متحللة لشهداء في الشوارع والطرقات بمدينة غزة وشمال قطاع غزة، لمكوثها فترة طويلة ملقاة دون أن تتمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها وانتشالها.

وأتم تصريحاته قائلا : بالرغم من نجاح فرق الدفاع المدني، على مدار الأيام الماضية في انتشال بعض الجثث، إلا أن حجم الدمار في القطاع كبير، خاصة الطرق والمنازل، نتيجة الاستهدافات المتواصلة التي شهدها القطاع قرابة الـ 50 يوم الماضيين، تاركة خلفها دمار هائل.

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