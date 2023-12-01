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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 960 طن مخلفات في حملة مكبرة للنظافة

حملات نظافه
حملات نظافه

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ان اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق المنطقة المركزية بشرق وغرب مدينة المنصورة وضواحيها وبنطاق مدينة ومركز طلخا مستمرة، بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورئيس مركز ومدينة طلخا.

 

وقد اوضح "مختار" انه تم رفع 810 طن مخلفات بلديه و90 طن أتربة وناتج تقليم أشجار و60 طن مخلفات صلبة و110طن نواتج تطهير من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وبمدينة طلخا  وذلك بمشاركة 18وحدة محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر واجاوالمنصوره والسنلاوين وبني عبيد وتمي الامديد ومحله دمنه وشربين و بلقاس ودكرنس ومنيه النصر وميت سلسيل والكردي وحي شرق  حي غرب المنصورة بالاضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها ان الحملة استمرت في مباشرة اعمالها باشراف ومتابعة عصام حجاج مدير عام الانتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار وبمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافه مضيفا انه استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة والاستاذ محمد امين رئيس حي غرب المنصورة و الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة ورحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي بنطاق المنطقة المركزية وبنطاق مدينة ومركز طلخا حيث تم المرور علي جميع القطاعات بجميع المناطق موضحا ان العمل بالحملة استمر بمشاركة عدد 195معده نظافه ما بين سيارات قلاب حموله 1و5 و10 و20 و 25طن و سيارات كباس حموله 16 متر مكعب وسياره 6 متر وسيارات مياه و لودار و زواحف وعدد من المكنسيات وذلك باشراف نواب رؤساء المراكز المشار اليها.

وقال رئيس جهاز النظافة إن أعمال الحملة شملت تشغيل المكنسيات علي الطريق السريع و نزله كوبري سندوب ومدخل كورنيش المنصوره و طريق ترعه المنصوريه وسعد زغلول كما شملت الحمله رفع كفاءه النظافه العامة بشارع الجيش وشارع قناة السويس وشارع عبد المنعم رياض وشارع عبده معروف وشارع الجمهوريه ومنطقة جديله وعزبة عقل ومدينة السلام و منطقة المختلط وسيدى يونس وشارع المديريه " ومجمع المحاكم والهدى والنور وشارع الدراسات وخلف مديرية الامن القديمه وشارع فخر الدين خالد وعزبة عقل ومساكن الشناوى.

 كما تم رفع تجمعات القمامة والأتربة بعزبة الهاويس وشارع المصرف وخلف عمارات الجلديه"بنطاق شرق المنصورة، كما تم رفع كفاءة النظافة بشارع عبد السلام عارف والترعه والصدر و النخله وكلية اداب وأحمد ماهر و حي الجامعه وجيهان و الجلاء والعباسي وبورسعيد والشيخ حسانين والطميهي وسندوب والمجزر  والجمهوريه والمشايه والمرور و مبارك وابو الليل  والجيش والهدي والنور والعبور وغسيل ارصفه كوبري المرور وتم كذلك رفع كفاءه النظافه العامه بشارع توشكي وابن زيد والزعفران والطريق السريع واسفل كوبري الجامعه بنطاق حي غرب المنصورة، وفي نطاق مدينه طلخا شملت اعمال الحملة رفع كفاءة النظافة من خلال رفع نوتج التطهير علي مصرف حوض ابو العز بشارع الحرمين و المخلفات الصلبة بشارع رشاد خلف شركة مياه الشرب ومنطقة ارض مدرسة الزراعة وورفع كفاءة النظافة بشارع طريق بلقاس وتقسيم عمرو يونس و شارع العراقى وشارع البحر الاعظم امام شركة كوكاكولا.. 
 

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية النظافة والتجميل رئيس مركز ومدينة محافظ الدقهلية نظافة وتجميل مدينة المنصورة وحدة محلية

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