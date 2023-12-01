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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: كلمة السيسي في cop28 أعادت تذكير العالم بتعهداته خلال قمة المناخ

الدكتور أيمن محسب،
الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص خلال كلمته بالدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمنعقدة في دبي، على تذكير العالم بالتعهدات التي انتهت إليها cop27 التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الرئيس أكد ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من تداعيات التغير المناخي، والعمل على احتواء آثار تغير المناخ.

وقال "محسب"، في تصريحات له اليوم، إن الرئيس أكد أن قمة شرم الشيخ مهدت الطريق لهدف عالمي من أجل التكيف مع التغيرات المناخية، مشددا على أهمية تكاتف الجهود من أجل التعامل مع الكوارث المناخية التي تفوق قدرة كثير من الدول، والالتزام بما تم الاتفاق عليه فى مؤتمر باريس، والعمل على توفير التمويل المناسب ضرورة لتحقيق الأهداف المناخية، لافتا إلي أن الرئيس شدد على ضرورة حماية وإنقاذ كوكب الأرض، وأن مصر ملتزمة بالعمل على مواجهة تحديات تغير المناخ، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر طموحا لمواجهة التغيرات المناخية.

وفيما يتعلق بسير العملية الانتخابية في الخارج، أكد عضو مجلس النواب، أن الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع بالخارج في اليوم الأول لبدء التصويت بالخارج، يعكس وعي المصريين وإدراكهم للمرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والتي تتطلب الاصطفاف من أجل الوفاء بالاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية، مشيدا بحرص أجهزة الدولة المعنية على متابعة سير عملية التصويت ورصد أي  مخالفات أو شكاوى من شأنها عرقلة التصويت.

وأكد النائب أيمن محسب، أن هناك إجماع على سير عملية التصويت بانتظام ومرونة، حيث لم تخرج أي شكاوى حتى الآن، متوقعا أن تشهد الأيام القادمة كثافة في المشاركة.

ودعا كل مصري أن يشارك في مستقبل هذا الوطن من خلال اختيار رئيس مصر القادم.

تغير المناخ شرم الشيخ مجلس النواب عبدالفتاح السيسي الانتخابات

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