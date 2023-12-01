الجيش الإسرائيلي: سنستأنف العمليات البرية في غزة بشكل مفاجئ وقصفنا 200 هدف اليوم

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة :"سنستأنف العمليات البرية في غزة بشكل مفاجئ".



وأعلن الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي أنه قصف أكثر من 200 هدف في غزة اليوم.

كان قد أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن 137 من الأسرى لا يزالون محتجزين في قطاع غزة بعد عودة 110 إلى ديارهم.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال، إيلون ليفي، إن من بين أولئك الذين لا يزالون في الأسر بعد نهاية الهدنة يوم الجمعة 115 رجلا و20 امرأة وطفلين.

وأضاف أن 10 من الرهائن يبلغون من العمر 75 عاما فأكثر.

ويشتمل الـ 137 المحتجزين على 126 إسرائيليا و11 مواطنا أجانب، بما في ذلك ثمانية من تايلاند.