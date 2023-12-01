السماح للسيدات بالحج دون محرم.. والتنازل عن القرعة| ضوابط الحج السياحي (إنفوجراف)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء “‘إنفوجراف”، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشان الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي.

وأوضح المركز، أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي 1445 هجريا، وفقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وبما يحقق التميز المستهدف، والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

وأشار الإنفوجراف، إلى أن الضوابط تضمنت ما يلي:



1- إلزام الشركات المنفذة للبرنامج البري بأن تكون أتوبيسات نقل الحجاج، ذات مواصفات حديثة، ولا يقل موديل الأتوبيس عن 2016.

2- السماح للسيدات بأداء فريضة الحج لمن هن أكثر من 25 عاما دون التقيد بشرط المحرم.

3- لأول مرة سيتم السماح للفائزين بحج القرعة، التنازل عنها لأحد والديه، أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء.