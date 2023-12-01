مساعد رئيس حزب المصريين في مقدمة الجالية المصرية بالسعودية للتصويت بانتخابات الرئاسة

شارك المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب المصريين، الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية التي تمتد على مدار 3 أيام، هي 1 و2 و3 ديسمبر 2023، وتابع كافة الاستعدادات لاستقبال الناخبين، فضلًا عن مشاركته في عملية تيسير إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقًا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

ودعا ”السيد“ خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، جميع المصريين في المملكة العربية السعودية للتوجه إلى مقر العُرس الديمقراطي الكبير الذي نحن بصدده من أجل ممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن مساعد رئيس حزب ”المصريين“ التنسيق القائم بين وزارتيّ الخارجية والهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات، موجهًا الشكر إلى جميع القائمين على هذا المشهد المُشرف التي عليه الانتخابات الرئاسية، بعد أن قاموا بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن السفارة والقنصلية المصرية في السعودية تُقدم كافة التسهيلات الفنية واللوجستية من أجل استقبال أبناء الجالية المصرية بالمملكة وأداء حقهم الدستوري، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية فرصة مهمة للشعب المصري لتحديد مستقبلهم والدفاع عن آرائهم ومواقفهم وحقوقهم وحرياتهم، فضلًا عن تعزيز الديمقراطية وتحسين جودة الحياة في مصر.

جدير بالذكر، أن عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة يجرى فيها الاقتراع، وشكل حزب ”المصريين“ غرفة عمليات بمقر الأمانة العامة لمتابعة العُرس الديمقراطي والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية.