الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة علي مواقع لحزب الله اللبناني

قال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، اليوم الجمعة ان قوات الإحتلال قصفت مناطق جنوب لبنان.

وكتب هاغاري عبر حسابه علي منصة “إكس” :"قبل فترة قصيرة، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي البنى التحتية لمنظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية بالطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية ونيران المدفعية ردا على عمليات إطلاق باتجاه أراضي دولة إسرائيل خلال النهار".

أضاف المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي :"بالإضافة إلى ذلك، أغارت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي على فرقة إطلاق نار في منطقة المالكية كانت تحاول إطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية".