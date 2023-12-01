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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح البطولة الأفريقيةلكرة السلة 3×3

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات افتتاح البطولة الأفريقية للسلة 3×3 رجال وسيدات، بمضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى 3 ديسمبر الجارى، بحضور قيادات الاتحاد الدولي والإفريقي والمصري للسلة.


يتأهل الفائز بالبطولة إلى المرحلة الثانية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تشهد مشاركة 8 منتخبات فقط.


وشهدت البطولة بداية رائعة لرجال منتخبنا الوطني في بطولة إفريقيا 3X3، بعد الفوز علي أوغندا والفوز علي الجزائر


في كلمته، قال وزير الشباب والرياضة : "شهدت الرياضة تطورًا بشكل غير مسبوق علي مر العصور في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من ناحية البنية التحتية والمنشآت وتدريب الكوادر البشرية، ولهذا صار مصر قادرة علي استضافة البطولات الدولية والقارية في أي وقت".


وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي الإنجازات علي المستوي الرياضي تسير وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، وتعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين، وتقديم الرياضة في شكل جديد يليق بالمصريين، بجانب بناء الإنسان المصرى.


وكشف صبحي أن الرياضة المصرية تعيش فترة مليئة بالانجازات على مختلف الأصعدة بفضل تكاتف جميع أطراف المنظومة الرياضية، وحرص اللاعبين على التمثيل المشرف لمصر فى جميع المنافسات، والفوز بها، مبينًا أن الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضيية يتابعون عن كثب استعداد لاعبي مصر لمختلف البطولات الدولية المقبلة والتشجيع على الفوز بألقابها فى ضوء النجاحات والانجازات التى يسطرونها فى سجل الرياضة المصرية.


وتضم قائمة منتخب مصر كل من: أحمد ياسر عبدالوهاب وعمرو زهران وميدو طه ويوسف رفعت، بينما يضم منتخب السيدات كل من: ثريا محمد و وندين سبعاوي ورنيم الجداوي ورضوى سالم.


وكان منتخبي الناشئين والناشئات نجحوا في التتويج بلقب بطولتي إفريقيا 3X3 تحت 17 سنة حيث تمكن منتخب الناشئين من الفوز على المغرب في النهائي وتوج باللقب، وكذلك على مستوى الناشئات واجه منتخبنا المغرب وانتصر عليه وتوج باللقب أيضًا، والتأهل إلى كأس العالم المقبلة.

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