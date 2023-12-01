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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

7 غيابات .. قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة غد السبت أمام غرناطة، المقررة على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

شهدت القائمة عودة الحارس كيبا أريزابالاجا، الذي غاب عن المباريات الأخيرة بداعي الإصابة.

كما تواجد جود بيلينجهام، هداف الفريق، الذي أثيرت حوله الشكوك، خاصةً بعد خروجه من مران اليوم الجمعة، قبل أن يصرح أنشيلوتي بأن حالته مطمئنة.

وقال المدرب الإيطالي، خلال مؤتمر صحفي: "بيلينجهام لا يعاني من إصابة، بل شكا من آلام بسيطة.. فضلنا إراحته، لكنه سيشارك أمام غرناطة".

من ناحية أخرى، لا زال النادي الأبيض يفتقد عددا من أعمدته الرئيسية، في ظل غياب كل من كورتوا، ميليتاو، فينيسيوس، تشواميني، كامافينجا، مودريتش وأردا جولر، بسبب الإصابة، وهو ما دفع أنشيلوتي لضم بعض الوجوه الشابة.

وجاءت قائمة الريال كالتالي:

حراسة المرمى: لونين - كيبا - كانيزاريس.

الدفاع: كارفاخال - ألابا - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - ميندي.

الوسط: بيلينجهام - كروس - فالفيردي - سيبايوس - ماريو مارتن - نيكو باز - ثيو.

الهجوم: رودريجو - خوسيلو - إبراهيم دياز - جونزالو.
 

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