بنتي اتحجبت وأنا لسه| القصة الكاملة لأزمة مروة عبد المنعم.. وحور: "ماما حببتني في ربنا والقرآن"

تصدرت الفنانة مروة عبد المنعم، تريندات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وذلك عبر ظهورها مع ابنتها حور عقب ارتدائها للحجاب، وأثار ظهور ابنتها بالحجاب جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخرجت الفنانة مروة عبد المنعم عن صمتها، وردت علي الهجوم الذي طالها بسبب حجاب ابنتها حور، وتحدثت عن مدي فخرها بابنتها، وطالبت رواد السوشيال ميديا بالوقف عن التنمر عليها بسبب عدم ارتداؤها الحجاب واتخاذ ابنتها هذا القرار.

مفاجأة ارتداء الحجاب

ونشرت الفنانة مروة عبد المنعم، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وظهرت برفقة عدد من أفراد العائلة وهي تقوم بمفاجأتهم بقرار ابنتها وارتداء الحجاب.

وشن رواد السوشيال ميديا، حملة هجوم علي الفنانة مروة عبد المنعم وابنتها، وذلك بسبب حجاب ابنتها حور وعدم حجاب مروة عبد المنعم، ونال الفيديو انتقادات واسعة وتعليقات هجومية علي مروة عبد المنعم.