عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بنتي اتحجبت وأنا لسه| القصة الكاملة لأزمة مروة عبد المنعم.. وحور: "ماما حببتني في ربنا والقرآن"

مروة عبد المنعم وابنتها
مروة عبد المنعم وابنتها حور

تصدرت الفنانة مروة عبد المنعم، تريندات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وذلك عبر ظهورها مع ابنتها حور عقب ارتدائها للحجاب، وأثار ظهور ابنتها بالحجاب جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخرجت الفنانة مروة عبد المنعم عن صمتها، وردت علي الهجوم الذي طالها بسبب حجاب ابنتها حور، وتحدثت عن مدي فخرها بابنتها، وطالبت رواد السوشيال ميديا بالوقف عن التنمر عليها بسبب عدم ارتداؤها الحجاب واتخاذ ابنتها هذا القرار.

مفاجأة ارتداء الحجاب

ونشرت الفنانة مروة عبد المنعم، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وظهرت برفقة عدد من أفراد العائلة وهي تقوم بمفاجأتهم بقرار ابنتها وارتداء الحجاب.

وشن رواد السوشيال ميديا، حملة هجوم علي الفنانة مروة عبد المنعم وابنتها، وذلك بسبب حجاب ابنتها حور وعدم حجاب مروة عبد المنعم، ونال الفيديو انتقادات واسعة وتعليقات هجومية علي مروة عبد المنعم.

حجاب ابنه مروة عبد المنعم 
الفنانة مروة عبد المنعم مروة عبد المنعم حجاب مروة عبد المنعم سبب حجاب ابنه مروة عبد المنعم حجاب ابنه مروة عبد المنعم ابنه مروة عبد المنعم حور ابنه مروة عبد المنعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

مصر تعلن أسفها لكسر هدنة غزة.. ولا صحة لقصف إسرائيل لمعبر رفح

إحالة المعدّ للتحقيق | إجراء رادع في الزمالك يخص زيزو

محدش يجرؤ | منشور صادم من عبد الملك يخص الزمالك

موضوعات متعلقة

مهندسين وفنيين| «الكهرباء» تعلن عن أكبر مسابقة للتعيينات الجديدة.. اعرف الشروط

من “هربيك” إلى “قبلت اعتذارك”| القصة الكاملة لصلح عمرو أديب ومحمد رمضان.. وتدخل سعودي حل الأزمة

شقق إيجار وتمليك| تفاصيل طرح الحكومة 61 ألف وحدة سكنية وأخرى بـ 1200 جنيه في الشهر

لا تعويم لـ الجنيه بعد الانتخابات| شرط وحيد لتحرير سعر الصرف.. مسئول كبير يكشف التفاصيل

تحذير من هذه الخاصية| تحديث آيفون الجديد يثير أزمة عالمية.. و"أبل" ترد

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

تدخين وعناد وحساسية مفرطة| يوسف الشريف وإنجي علاء يكشفان عن خلافاتهما قبل الطلاق.. كواليس وتفاصيل

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

ترشيحاتنا

الخارجية الإسرائيلية: منظمة التحرير الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني

عدا لجنتين.. الهيئة الوطنية: لجان الانتخابات بالخارج منتظمة في فتح وغلق أبوابها

نشرة «الداخلية»| محاولة اختطاف صاحب مصنع.. وسقوط مستريح المنوفية.. وضبط 11 ألف قضية تسول

بشرى سارة لهؤلاء| وظائف خالية بوزارة الكهرباء.. التخصصات والشروط كاملة

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

إعلام الاحتلال: إسرائيل تريد تهدئة ليوم واحد مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال المحتجزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة لهؤلاء| وظائف خالية بوزارة الكهرباء.. التخصصات والشروط كاملة

بفستان أبيض مرصع.. كارمن سليمان بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر

بالأسود.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

سعودي كلمة السر| محمد رمضان يعتذر.. وعمرو أديب يفعلها خلال أيام ..ما القصة؟

فيديو

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ