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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية قطر لنظيره البريطاني: عودة القصف على غزة يفاقم الوضع الإنساني

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع  الشيخ محمد بن عبدالرحمـن بـن جاسـم آل ثاني، رئيس مجلـس الـوزراء وزير الخارجية القطري ، اليوم، مـع ديفيد كاميرون، وزير الخارجية بالمملكة المتحدة، وذلك علـى هـامـش انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف فـي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فـي مدينة إكسبو دبـي بدولة الإمارات العربية المتحدة .

ووفق بيان صادر عن الخارجية القطرية؛ فقد جرى خلال الاجتماع، استعراض آخـر تطورات الأوضاع فـي غـزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل خفض التصعيـد ووقـف إطلاق النـار.

ومن جانبه أكد رئيس وزراء قطر ، خلال الاجتماع، أن بلاده ملتزمـة مـع شـركائها فـي الوساطة باستمرار الجهود مـن أجـل العـودة إلى التهدئـة، مشددا على أن استمرار القصـف علـى قطـاع غـزة بعـد انتهاء الهدنة يعقـد جهـود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

فيما أعرب أيضا  عـن مـوقـف دولـة قـطـر الثابـت مـن إدانـة كـافـة أشـكال استهداف المدنيين، وأن قتـل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعـي أمـر غـيـر مقبول تحـت أي ذريعـة.

كـمـا شد رئيس مجلـس الـوزراء وزير الخارجيـة، علي ضـرورة فتـح ممـرات إنسانية لضمان وصـول الإغاثة والمساعدات

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