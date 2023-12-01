النقيب محمود الشريف يعلن دعم أبناء الأشراف للرئيس السيسي في الانتخابات

أعلن محمود الشريف نقيب الأشراف، دعم وتأييد أبناء الأشراف للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية ، لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتعمير.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

وأكد نقيب الأشراف خلال مؤتمر النقابة لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتوجه المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع.

وشدد على أن الانتخابات حق دستوري يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل و رسم ملامح المستقبل لتحقيق التنمية والاستقرار التي وصلت إليهما البلاد على مدار السنوات الماضية.

وقال نقيب الأشراف: "أدعو المولى عز وجل أن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، ويوفق القائمين عليه لما فيه مصلحة البلاد والعباد.. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

عمر هاشم للرئيس السيسي خلال مؤتمر الأشراف: سَر على بركة ونحن خلفك

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، إن القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤسس مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن القيادة الحكيمة من اختيار المولى عز وجل.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي له مكانة عظيمة في قلوبنا جميعا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف مع أهل غزة، ونقول له:" قف وسِر على بركة الله، ونحن خلفك".

ودعا المولى عز وجل أن ينصر المظلومين وأهل فلسطين وأن يدفع الظلم عنهم.

علي جمعة بمؤتمر الأشراف لدعم الرئيس: "يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبدالفتاح"

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بطل همام، واخترناه ليقوم بأعمال جليلة ولكنه فاق ما تصورناه، فنحن جميعا نلتف ونصطف خلفه، ونحن هنا لنعلن ذلك.

وأشار إلى أن مشيخة الطرق الصوفية بأتباعها يقفون ويصطفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددا هتافات:" يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبدالفتاح، السيسي السيسي أنت رئيسي"، ومن خلفه جميع الحاضرين.

وأضاف:"جئنا لتأييد الجهد الهمام، الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا :"نحن هنا لإعلان الإصطفاف خلف هذا الجهد العظيم الذي يقوم به لنهضة الدولة المصرية".