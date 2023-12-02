عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أهم أسباب تلف البواجي في السيارات.. اعرفها

صدى البلد

تعتبر البواجي من أهم القطع في محركات البنزين، فبدونها لا يمكن تشغيل السيارة، لهذا فهي من القطع الهامة، ويجب الاهتمام بها وعدم إهمالها.

 

أسباب تؤدي إلى تلف البواجي في السيارات

- نهاية العمر الافتراضي.

- ارتفاع الحرارة والتي تساعد في تسريع تلف البواجي.

- تسرب الزيت إلى البواجي.

- تراكم الكربون على رأس البواجي.

 

أبرز العلامات التي تدل على تلف البوجيهات 

- صعوبة بدء تشغيل محرك السيارة. 

- ضعف في أداء السيارة وسحبها أثناء القيادة.

- زيادة كبيرة في استهلاك الوقود.

-  ارتفاع صوت المحرك واهتزازه خاصة أثناء التوقف.

- حدوث أصوات عالية وفرقعة في عادم السيارة.

- ارتفاع حرارة المحرك بصورة مستمرة.

- ملاحظة تقطيع عمل المحرك أثناء السير، مما قد يؤدي إلى التوقف التام للسيارة.

- إضاءة لمبة تحذير المحرك.

السيارات البواجي تلف البواجي البنزين المحرك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

موضوعات متعلقة

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

أسعار بيجو 5008 الجديدة في مصر

للمغتربين.. استيراد سيارة فورد فوكاس بدون جمارك

فرصة.. اشتر BMW X3 بخصم 70%

سكودا وسيتروين .. 5 سيارات كروس أوفر جديدة في مصر

الفئة الاقتصادية.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

لفترة محدودة.. مرسيدس GLA بخصم 70%

للمغتربين.. كيا أكسيد بدون أوفر برايس

ترشيحاتنا

مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" قبل استشهادها يفطر القلوب .. شاهد

مستقر منذ 9 أشهر .. سعر الدولار رسميا اليوم السبت

أخبار التكنولوجيا|مديرة مصرية بمايكروسوفت تحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. واستقالات جماعية لموظفي X بعد تصريحات إيلون ماسك المعادية لليهود

احذر الشبورة.. الداخلية توجه نصائح هامة لقائدى السيارات

الأهلي.. سعد شلبي يوضح علاقة مرض العامري فاروق وتأجيل زيارة نادي الزمالك

هل يجب صلاة الفجر في وقتها؟.. الإفتاء: احذر إثم تأخيرها لـ10 أسباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر بـ 12.60 جنيه رسميًا| قائمة أسعار السلع التموينية في ديسمبر.. وموعد الصرف

بجسم ممشوق.. ياسمين عبد العزيز تبرز جمالها في أحدث ظهور

فى عيد ميلادها الخمسين.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

مهرجان البحر الأحمر..إطلالات ليلى علوي ويسرا ولبلبة تثير الجدل على السجادة الحمراء

فيديو

أكثر من 100ألف مشاهدة ..مقطع فيديو لحفلة عائلية ينتهي بمفاجأة غير متوقعة

17 يوما عايش على المياه.. الفنان محمد ممدوح يكشف سر فقدان وزنه

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ