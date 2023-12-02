إبراهيم سعيد: الدوري السعودي كان أفضل لميسي.. ورونالدو اختار الاستمرار واللعب

تحدث إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن اختيار ليونيل ميسي اللاعب في الدوري الأمريكي، قائلًا: "لو كنت مكان ميسي مكنتش اختار اللاعب في الدوري الأمريكي.. مكنتش هنهي مشواري في الدوري الأمريكي".

وأشار إبراهيم سعيد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن تواجده بالدوري السعودي كان سيكون أفضل من الأمريكي، موضحًا أن الدوري الأمريكي ليس به كرة جيدة والاهتمام بالسلة فقط وهي اللعبة الشعبية.

وعن اختيار كريستيانو رونالدو للدوري السعودي، أكد أنه اختار الاستمرار واللعب وطالما الخبرات تأهله بالاستمرار لاستمر في اللعب مثل كريستيانو رونالدو.