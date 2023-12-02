عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المؤشرات إيجابية والأزمة ستزول| إجراءات حكومية ستعصف بـ الدولار.. وهذا سعره الآن

خسائر الدولار
خسائر الدولار

واجهت البنوك، ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج أموال ساخنة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما تبعها من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96%، ليأتي الدور على الحكومة للتدخل لضبط الوضع الاقتصادي.

الدولار

فرض سعر موحد للدولار 

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في بيان عاجل أصدرته الحكومة، إن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول لـ سعر موحد للدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة، مضيفاً أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وانه يلتقي بنفسه بهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.

أسباب تراجع الدولار في السوق السوداء

هناك أكثر من سبب وراء تراجع الدولار فى السوق السوداء، وتسجيله لخسارة فادحة للمتعاملين مع الدولار الاسود، لعل ابرزها:

  • تهديد البنك المركزى للشركات التى تتعامل مع السوق السوداء بتجميد كافة حساباتها البنكية.
  • وزارة المالية أشارت الى فرض الضرائب بالدولار على الشركات التى تتعامل بالدولار او اى عملات أجنبية اخرى.
  • تصريحات رئيس الوزراء الاخيرة بقرب انتهاء ازمة الدولار خلال الفترة القصيرة القادمة.

مذهولة.. وكيلة اللاعبين ترد على بيان الزمالك بعد أزمة تصريحاتها عن زيزو

خبيرعن قمة المناخ COP 28: الحل في الحد من حرق الفحم أولًا

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء السبت الماضي 18 نوفمبر ، أن أزمة العملة التي تمر بها مصر هي أزمة مؤقتة، وستنتهي في فترة قصيرة جدا.

بيع العقارات بالدولار 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس الماضي ، اجتماعًا؛ لاستعراض مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة، ومطوري القطاع الخاص.

وتم استعراض مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك في هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة.

الدولار 

خسائرالدولار بالسوق الموازي 

واصل الدولار في السوق السوداء الهبوط المدوي خلال تعاملات أمس الجمعة، عقب قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة.

وتراجع الدولار الأسود الى مستوى 41جنيه للدولار الواحد، حيث تم التداول عليه اليوم بين 40جنيه و 39جنيه وسجلت الخسائر من امس حتى الان 11جنيها في أقل من 24ساعة.

 

 

فرض سعر موحد للدولار أسباب تراجع الدولار تراجع الدولار الدولار خسائرالدولار بالسوق الموازي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

موضوعات متعلقة

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

سعر جديد لـ الدولار| الأخضر يفقد 5 جنيهات بالسوق السوداء بعد بريكس

تراجع جديد في سعر الذهب وصدمة للدولار بالسوق السوداء | تفاصيل

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

ترشيحاتنا

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم|موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

الصحة العالمية تطالب بتسليم الإمدادات الأساسية لـ غزة بشكل عاجل

حتى لا يبطل صوتك.. طريقة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024

المؤشرات إيجابية والأزمة ستزول| إجراءات حكومية ستعصف بـ الدولار.. وهذا سعره الآن

فييرا: أتشرف بتدريبي للزمالك سابقا..ومحمد صلاح يستحق الأفضل بأفريقيا

مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" قبل استشهادها يفطر القلوب .. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر بـ 12.60 جنيه رسميًا| قائمة أسعار السلع التموينية في ديسمبر.. وموعد الصرف

بجسم ممشوق.. ياسمين عبد العزيز تبرز جمالها في أحدث ظهور

فى عيد ميلادها الخمسين.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

مهرجان البحر الأحمر..إطلالات ليلى علوي ويسرا ولبلبة تثير الجدل على السجادة الحمراء

فيديو

مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" قبل استشهادها يفطر القلوب .. شاهد

أكثر من 100ألف مشاهدة ..مقطع فيديو لحفلة عائلية ينتهي بمفاجأة غير متوقعة

17 يوما عايش على المياه.. الفنان محمد ممدوح يكشف سر فقدان وزنه

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ