المؤشرات إيجابية والأزمة ستزول| إجراءات حكومية ستعصف بـ الدولار.. وهذا سعره الآن

واجهت البنوك، ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج أموال ساخنة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما تبعها من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96%، ليأتي الدور على الحكومة للتدخل لضبط الوضع الاقتصادي.

الدولار

فرض سعر موحد للدولار

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في بيان عاجل أصدرته الحكومة، إن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول لـ سعر موحد للدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة، مضيفاً أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وانه يلتقي بنفسه بهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.

أسباب تراجع الدولار في السوق السوداء

هناك أكثر من سبب وراء تراجع الدولار فى السوق السوداء، وتسجيله لخسارة فادحة للمتعاملين مع الدولار الاسود، لعل ابرزها:

تهديد البنك المركزى للشركات التى تتعامل مع السوق السوداء بتجميد كافة حساباتها البنكية.

وزارة المالية أشارت الى فرض الضرائب بالدولار على الشركات التى تتعامل بالدولار او اى عملات أجنبية اخرى.

تصريحات رئيس الوزراء الاخيرة بقرب انتهاء ازمة الدولار خلال الفترة القصيرة القادمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء السبت الماضي 18 نوفمبر ، أن أزمة العملة التي تمر بها مصر هي أزمة مؤقتة، وستنتهي في فترة قصيرة جدا.

بيع العقارات بالدولار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس الماضي ، اجتماعًا؛ لاستعراض مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة، ومطوري القطاع الخاص.

وتم استعراض مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك في هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة.

الدولار

خسائرالدولار بالسوق الموازي

واصل الدولار في السوق السوداء الهبوط المدوي خلال تعاملات أمس الجمعة، عقب قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة.

وتراجع الدولار الأسود الى مستوى 41جنيه للدولار الواحد، حيث تم التداول عليه اليوم بين 40جنيه و 39جنيه وسجلت الخسائر من امس حتى الان 11جنيها في أقل من 24ساعة.