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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| سعر صادم لحزام هيفاء وهبي الأصفر.. فستان جورجينا بـ أبو ظبي يثير الجدل

جورجينا
جورجينا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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فستان لون الجسم.. مايا دياب تثير الجدل في أحدث ظهور

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بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 10 صور آثارت ضجة لـ ياسمين صبري| شاهد

نصائح تحميك من الإصابة بإنفلونزا الخنازير.. احرص على اتباعها

تم رصد اول إصابة في بريطانيا بإنفلونزا  الخنازير منذ ايام، وقد أعلنت وزراة الصحة البريطانية بمتابعة اتصالات المريض، لمنع انتشار الفيروس.

 

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر صادم لحزام هيفاء وهبي الأصفر

شاركت النجمة هيفاء وهبي  صور جديدة لها   مع متابعها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورا جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال انيقة وجذابة.

 

في متناول الجميع.. سعر فستان جورجينا بـ أبو ظبي يثير الجدل

تألقت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وصديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة لها خلال حضورها منافسة الـbirkin بأبو ظبي عبر حسابها الرسمي على حسابها الشخصي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وناعمة.

الخنازير هيفاء وهبي جورجينا كريستيانو رونالدو الفيروس

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