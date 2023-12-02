نشرة المرأة والصحة| سعر صادم لحزام هيفاء وهبي الأصفر.. فستان جورجينا بـ أبو ظبي يثير الجدل

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

تم رصد اول إصابة في بريطانيا بإنفلونزا الخنازير منذ ايام، وقد أعلنت وزراة الصحة البريطانية بمتابعة اتصالات المريض، لمنع انتشار الفيروس.

شاركت النجمة هيفاء وهبي صور جديدة لها مع متابعها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورا جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال انيقة وجذابة.

تألقت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وصديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة لها خلال حضورها منافسة الـbirkin بأبو ظبي عبر حسابها الرسمي على حسابها الشخصي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وناعمة.