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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نصائح تحميك من الإصابة بإنفلونزا الخنازير.. احرص على اتباعها

طرق فعالة للوقاية
طرق فعالة للوقاية من فيروس إنفلونزا الخنازير

تم رصد اول إصابة في بريطانيا بإنفلونزا  الخنازير منذ ايام، وقد أعلنت وزراة الصحة البريطانية بمتابعة اتصالات المريض، لمنع انتشار الفيروس.

 

طرق فعالة للوقاية من فيروس إنفلونزا الخنازير

 

ويعتبر إنفلونزا الخنازير H1N1، نوع من أنواع فيروس الإنفلونزا؛ حيث ظهر في عام 2009 و 2010، وكان يُطلق عليه في الأغلب إنفلونزا الخنازير، وكان مزيجًا جديدًا من فيروسات الإنفلونزا التي تصيب الخنازير والطيور والبشر.

 

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وتُوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بلقاح الإنفلونزا السنوي لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر، يشمل اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية فيروس إنفلونزا الخنازير H1N1.

 

ويمكن للقاح المضاد لإنفلونزا الخنازير خفض احتمال إصابتك، ويمكنه أيضًا خفض احتمال الإصابة بمضاعفات مَرَضية خطيرة بسبب الإنفلونزا والحاجة إلى البقاء في المستشفى، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

ويقي اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية السنوي من الفيروسات الثلاثة أو الأربعة المسببة للإنفلونزا، وتلك هي الفيروسات التي يُتوقع أن تكون الأكثر شيوعًا خلال موسم الإنفلونزا في ذلك العام.

 

ويكتسب اللقاح المضاد لإنفلونزا الخنازير أهمية خاصة نظرًا للتشابه بين أعراض الإنفلونزا وأعراض مرض فيروس كورونا (كوفيد 19).

 

طرق فعالة للوقاية من فيروس إنفلونزا الخنازير

 

وقد يتزامن انتشار كوفيد 19 مع انتشار الإنفلونزا. وتلقي اللقاح هو الطريقة المثلى للحماية منهما، ويمكن أيضًا أن يقلل اللقاح المضاد للإنفلونزا الأعراض التي قد يُخلط بينها وبين أعراض كوفيد 19.

 

ويساعد اللقاح أيضًا على تقليل عدد الأشخاص المصابين بالأنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى البقاء في المستشفى.

 

وتساعد هذه الإجراءات أيضًا على الوقاية من إنفلونزا الخنازير والحد من انتشارها، وتشمل ما يلي :

_ غسل اليدين كثيرًا. 

_ إستخدم الصابون والماء إن وُجد لمدة 20 ثانية على الأقل.

_ استخدام معقم للأيدي يحتوي على الكحول بتركيز لا يقل عن 60%.

_ تغطية الأنف والفم عند السعال والعطس. 

_ العطس والسعال في منديل أو في تجويف المرفق.

_ تجنب لمس الوجه. 

_ تجنب لمس العيني والأنف والفم.

_ تنظيف الأسطح وتعقيمها. 

_ تنظّيف الأسطح المعرضة للمس باستمرار لمنع انتشار العدوى من سطح عليه الفيروس إلى جسمك.

_ تجنب التعرض للفيروس. 

_ تجنّب مخالطة المرضى أو مَن تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا. 

_ وإذا كانت لديك أعراض، فيجب الجلوس في المنزل. 

_ عندما ينتشر موسم الأنفلونزا، احرص على الحفاظ على مسافة بينك وبين الآخرين أثناء الوجود في أماكن مغلقة، خاصة في المناطق ذات تدفق الهواء الضعيف. 

_ إذا كنت من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات من الإنفلونزا، فاحرص على تجنب التواجد في حظائر الخنازير.

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