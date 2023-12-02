مطار مرسى علم الدولى يستقبل 35 رحلة طيران دولية أوروبية.. اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم، السبت، قرابة 5000 راكب يصلون على متن 35 رحلات طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 94 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم، السبت، وحتى الجمعة المقبل.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 17 رحلة من بولندا، و3 رحلات من التشيك، و6 رحلات من ألمانيا، و5 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلة من ليتوانيا، وسلوفاكيا، وبلجيكا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال 94 رحلة طيران دولية بداية من اليوم، السبت، وحتى اليوم الجمعة المقبل، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.