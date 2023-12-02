الانتخابات الرئاسية.. تفاصيل استمرار تصويت المصريين في أستراليا وطوكيو وسنغافورة

قال السفير محمد أبو بكر بطوكيو، إن الهيئة تواصل التنسيق مع السفارات في الخارج بشكل مستمر، متابعا: الانتخابات تسير بشكل سلس دون وجود إي عقبات.

وأضاف السفير محمد خليل بأستراليا، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية تسير بشكل سلس ولا يوجد أي عواقب، والإقبال اليوم أكثر من أمس.

ولفت السفير أحمد مصطفى من سنغافورة، إلى أن الانتخابات تسير بشكل يسير، ولا يوجد أي مشاكل سواء من الناحية الفنية أو الموضوعية.

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.