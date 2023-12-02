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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

صدى البلد

في حوار ساخن، وجه مذيع هولندي سؤالًا لضيفه المعروف عنه أنه مؤيد لحماس قائلًا: "أنت من داعمي حماس؟" فأجاب الضيف بكل وضوح قائلًا "أنا داعم للمقاومة".

يدافعون عن الشعب

فقال المذيع للضيف "أنت تجدهم أبطالا" فسمعتك تقول ذلك في أحد اللقاءات، فقال له الضيف إنهم يدافعون عن شعبهم، عن نسائهم وأطفالهم؛ بالتأكيد!

رد المذيع قائلًا "إنهم منظمة إرهابية!" فقال له الضيف "وفقًا لمن؟"، فرد المذيع قائلًا وفقًا للمجتمع الدولي. حينها رد الضيف عليه قائلًا "إذًا علي وصم المقاومة الهولندية في الحرب العالمية الثانية (قاصدًا ضد الألمان) أيضًا بالإرهابية" مشيرًا أنهم دافعوا عن الشعب الهولندي وقاوموا كثيرًا. ثم وجه سؤال للمذيع قائلًا "هل تجد ذلك غريبًا؟ هل تظن ألا يجب على الشعوب الدفاع عن نفسها؟ ضد القمع؟" وحينها نظر إليه المذيع صامتًا.

وأعلنت حركة حماس مساء أمس الجمعة عن قصفها مدينة تل أبيب بمجموعة من الصواريخ مما تسبب في دوى صفارات الإنذار في المدينة ومناطق مختلفة بوسط إسرائيل. 

وقالت كتائب القسام وهي الذراع العسكرية لحركة حماس عبر حسابها بتطبيق تليجرام أنها قصفة تل أبيب بالصواريخ ردًا على المجازر التي ينفذها الاحتلال بحق المدنيين.

مذيع هولندي حماس منظمة إرهابية المقاومة الهولندية الحرب العالمية الثانية

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