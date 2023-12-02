معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

في حوار ساخن، وجه مذيع هولندي سؤالًا لضيفه المعروف عنه أنه مؤيد لحماس قائلًا: "أنت من داعمي حماس؟" فأجاب الضيف بكل وضوح قائلًا "أنا داعم للمقاومة".

يدافعون عن الشعب

فقال المذيع للضيف "أنت تجدهم أبطالا" فسمعتك تقول ذلك في أحد اللقاءات، فقال له الضيف إنهم يدافعون عن شعبهم، عن نسائهم وأطفالهم؛ بالتأكيد!

رد المذيع قائلًا "إنهم منظمة إرهابية!" فقال له الضيف "وفقًا لمن؟"، فرد المذيع قائلًا وفقًا للمجتمع الدولي. حينها رد الضيف عليه قائلًا "إذًا علي وصم المقاومة الهولندية في الحرب العالمية الثانية (قاصدًا ضد الألمان) أيضًا بالإرهابية" مشيرًا أنهم دافعوا عن الشعب الهولندي وقاوموا كثيرًا. ثم وجه سؤال للمذيع قائلًا "هل تجد ذلك غريبًا؟ هل تظن ألا يجب على الشعوب الدفاع عن نفسها؟ ضد القمع؟" وحينها نظر إليه المذيع صامتًا.

مذيع هولندي : هل تدعم خماس ؟



الضيف : نعم انهم يدافعون عن شعبهم وهو نفس ما قامت به المقاومة الهولندية ( يقصد ضد الالمان ) #اقطع_صور_السيسي#غزه_تحت_القصف#غزه_الان#جهزوا_مفاتيحكم#السيسي_خاين_وعميل#ابوعبيده pic.twitter.com/pP9rAuFjTb — صقر قريش 🇪🇬 ☪️(الا رسول الله)☪️🇵🇸 (@Sagr_Quraish) December 2, 2023

وأعلنت حركة حماس مساء أمس الجمعة عن قصفها مدينة تل أبيب بمجموعة من الصواريخ مما تسبب في دوى صفارات الإنذار في المدينة ومناطق مختلفة بوسط إسرائيل.

وقالت كتائب القسام وهي الذراع العسكرية لحركة حماس عبر حسابها بتطبيق تليجرام أنها قصفة تل أبيب بالصواريخ ردًا على المجازر التي ينفذها الاحتلال بحق المدنيين.