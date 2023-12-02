الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عملية التصويت في كوريا الجنوبية والصين.. تفاصيل

تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

ونقل السفير محمد رسلان من الصين، آخر التطورات في العملية الانتخابية، قائلًا إن الموقف الانتخابي يسير بشكل منتظم وسهل، وهناك توافد وإقبال ملحوظ من المصريين في اليوم الأول فى الانتخابات الرئاسية، ومتوقع اليوم مزيد من الإقبال، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أية مشكلات.

وأوضح خالد عبد الرحمن، من صول في كوريا الجنوبية، الموقف الانتخابي المصري، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل سلس ومنتظم، ومواعيد فتح باب التصويت تبدأ من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساءً.

وتم نشر القواعد المنظمة لمشاركة المواطنين على صحفة السفارة وعلى تطبيق لاين.