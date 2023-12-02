الحكومة تحاصر تجار الدولار .. واستقرار السعر اليوم بالبنوك المصرية

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم السبت 2 ديسمبر 2023، ثباتا ملحوظا، أمام الجنيه المصري، في مختلف البنوك خلال بداية تعاملات اليوم، سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و سجل 30.96 جنيه للبيع في البنك المركزي ، ويقدم موقع صدي البلد تقريرا حول سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك، وجاءت الاسعار كالتالي:-

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و سجل 30.96 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء ، وسجل 30.85 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك cib

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و سجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي