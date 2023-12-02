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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولى: نعطي الأولوية لتعميق نسب المكون المحلي في مجالات التصنيع

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

 توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وإبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، لتفقد مصنع شركة "العبد" للأجهزة الكهربائية عقب تسليمه عقود وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمستحقين بحي الفردوس بمدينة السادات،.

و أكد رئيس الوزراء على الأولوية الكبيرة التي تعطيها الدولة المصرية لملف تعميق نسب المكون المحلي في مختلف مجالات التصنيع.
واستمع رئيس الوزراء لشرح من المهندس أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، والذي أوضح أن شركة العبد هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الأجهزة الكهربائية المنزلية بمصر، منذ إنشائها في عام 1980، وأشار إلى أن المساحة الكلية للمصنع تبلغ 106 آلاف متر مربع، منوهًا إلى وجود نحو 1000 موظف ومهندس وفني بالشركة.

وأشار المهندس أحمد العبد إلى أن مبيعات الشركة تصل إلى 1.7 مليار جنيه سنويًّا؛ حيث تتنوع منتجاتها ما بين؛ غسالات ملابس أتوماتيك تحميل أمامي، وغسالات ملابس تحميل علوي، وأفران الطهي بالغاز، وسخانات مياه بالغاز، ومبردات مياه تحت التنفيذ.

وأكد أن المجمع الصناعي للشركة يتكون من: مصنع إنتاج غسالات الملابس (تحميل أمامي) بطاقة إنتاجية 250 ألف وحدة سنويًا/وردية، مصنع إنتاج غسالات ملابس (تحميل علوي) بطاقة إنتاجية 150 ألف وحدة سنويًا/وردية، مصنع إنتاج أفران الغاز وسخانات المياه بطاقة إنتاجية 200 ألف وحدة سنويًا/وردية، ووحدة خدمات عامة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن مصنع الغسالات يتكون من: قسم تشكيل الصاج، خط متكامل لإنتاج الحلة الداخلية للغسالات الفوق أتوماتيك، قسم البلاستيك، قسم المعالجة والطلاء (الكترو ستاتيك)، قسم رش البلاستيك، قسم الطباعة على وجهات الأجهزة، وقسم للتجميع النهائي الكامل. بينما يتكون مصنع أفران الغاز من قسم تشكيل الصاج، وقسم تشكيل المواسير، وقسم معالجة الأسطح والطلاء بالمينا (الإيناميلد)، وقسم الطباعة، وقسم التجميع.

وأكد "العبد" أن المكون المحلي في تلك المنتجات يبلغ نسبًا متقدمة، حيث يصل إلى نحو 85% في أفران الغاز، و70% في غسالات الملابس، وأكثر من 50% في سخانات المياه.

ونوّه رئيس مجلس إدارة الشركة بوجود عدة مشروعات تحت التنفيذ، ومنها: تصنيع منتجات جديدة من غسالات الملابس باستثمارات 2 مليون دولار ومتوقع بدء إنتاجها في منتصف عام 2024، وتصنيع مبردات المياه باستثمارات 250 ألف دولار ومقرر بدء الإنتاج في أبريل 2024 أيضًا، وكذا تركيب وحدة تعمل بالطاقة الشمسية قدرة 500 كيلو وات/ ساعة بإجمالي استثمارات 20 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة تحرص على تغطية السوق المحلية وتوفير فائض للتصدير؛ حيث تصدِّر "العبد" إلى دول: الأردن، لبنان، اليمن، العراق، السودان، وتونس.

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