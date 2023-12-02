مجاعة القذائف.. الناتو يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن تسليح أوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، أن دول الحلف تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة، ولا يمكنها توسيع إنتاج الأسلحة لأوكرانيا.

وحسب ما نقلته قناة "N-tv" الألمانية، قال ستولتنبرج: "لسنا قادرين على العمل معا بشكل وثيق كما ينبغي، وهذا يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ويجعل من الصعب توسيع الإنتاج".

ودعا ستولتنبرج إلى إيجاد حل لتجزئة صناعة الدفاع الأوروبية، وتابع: "وكمثال على الوضع الذي يتطلب التحسين، استشهد بـ "مجاعة القذائف" لدى القوات المسلحة الأوكرانية".

من جانبه، اعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن بلاده قد لا تنضم أبدًا إلى الناتو.

وردًا على سؤال حول مستقبل الأمن القومي الأوكراني، قال زيلينسكي إنه لا يعرف ما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من الانضمام إلى الكتلة التي تقودها الولايات المتحدة.

وأضاف: “لا نعرف كيف سينتهي الأمر ... لن يتمكن أحد من الإجابة على ذلك بالتأكيد. إما أن نكون في الناتو، أو لن نكون في الناتو”.