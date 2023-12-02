جلسة خاصة بمجلس الأمن لبحث التطورات في ليبيا .. قريبا

يعقد مجلس الأمن الدولي، خلال شهر ديسمبر الجاري، جلسة إحاطة نصف شهرية من أجل مناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا، في ظل التطورات السياسية والأمنية والإنسانية.

وتعقد الجلسة بحضور رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبدالله باتيلي، بالإضافة إلى مناقشة التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بحسب ما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.

ومن المنتظر أن تبحث الجلسة دعم الزخم السياسي وجهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي نحو إجراء انتخابات وطنية، وتشكيل حكومة موحدة، إلى جانب المساعدة في تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الحكومات المتنافسة في ليبيا، للاتفاق على القوانين الانتخابية، وهو هدف حث باتيلي أعضاء مجلس الأمن مرارًا على دعمه من خلال ممارسة بعض النفوذ على أصحاب المصلحة الوطنيين في البلاد.