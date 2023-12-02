أمريكا تكشف حقيقة استعدادها لإجراء تجارب نووية تحت الأرض في نيفادا

أعلنت جيل هروبي، رئيسة الإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستعد لإجراء تجارب نووية تحت الأرض في موقع التجارب بولاية نيفادا.

وقالت هروبي، في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لرابطة مراقبة التسلح: "ليس لدينا ما نخفيه، ونحن لا نستعد لتنفيذ تجارب تحت الأرض (مع انفجار نووي)".

ووفقًا لما نقلته “روسيا اليوم"، أضافت أن الاهتمام المتزايد بالنشاط في موقع التجارب في نيفادا له ما يبرره، حيث إن الولايات المتحدة تستخدمه بالفعل لتنفيذ أنواع مختلفة من الاختبارات، بما في ذلك التجارب غير الحرجة (دون التسبب في تفاعل متسلسل نووي)، وتقوم أيضا بتحديث موقع الاختبار من خلال تنفيذ عمليات التعدين وتحسين البنية التحتية هناك.

وأوضحت هروبي، أن بلادها تقوم باختبارات في موقع التجارب في نيفادا، بهدف تحسين قدرة الولايات المتحدة على اكتشاف تجارب الأسلحة النووية في أجزاء أخرى من الكوكب.

واستطردت أنه لتحقيق ذلك يتم إجراء تجارب مع انفجارات كيميائية وغير نووية، كما يتم إجراء تجارب دون الحرجة للتأكد من الجاهزية الجيدة للأسلحة النووية الموجودة والتحقق من أنها في حالة مناسبة.

وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن موسكو ستواصل مراقبة الوضع فيما يتعلق بالتجارب النووية الأمريكية.