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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

23 ألف سيدة بالدقهلية استفدن من خدمات «حقك تنظمي» بالمرحلة الأولى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية، ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 23164 سيدة على مستوى المحافظة، منهن 15248 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

وقالت الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية، إن المرحلة الأولى استهدفت 9 إدارات هى “منية النصر  - السنبلاوين - تمي الامديد - نبروه  - الجمالية - المطرية - دكرنس  -طلخا - جمصة”.

من جانبها، قالت الدكتورة سحر ثابت، مدير إدارة تنظيم الأسرة، إن المرحلة الثانية من الحملة تنطلق اليوم بإدارات “ميت غمر- المنصورة -شربين -ميت سلسيل - محلة دمنة -أجا -بلقاس - المنزلة  -بنى عبيد”، وتعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

وذلك تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتكليف الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة، بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة.

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الأسرة والصحة الإنجابية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية القومي لتنمية الأسرة المصرية المنصورة بالدقهلية تنمية الأسرة المصرية خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خالد عبد الغفار وزير الصحة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية وكيل المديرية

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