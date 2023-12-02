بأنبوبة أوكسجين وكرسي متحرك.. مصري بالكويت يشارك في الانتخابات الرئاسية

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، ملحمة وطنية أمام السفارة المصرية في الكويت، إذ أصر أحد المصريين المقيمين في دولة الكويت، على التصويت خلال الانتخابات الرئاسية الجارية، إذ لم تمنعه ظروفه الصحية من الحضور والمشاركة في العرس الانتخابي، فوصل إلى اللجنة على كرسي متحرك وهو حامل علم مصر بيده.

وظهر المواطن المصري خلال لحظة وصوله لمقار اللجنة الانتخابية ويساعده أبناء الجالية في تحريك الكرسي وحمل جهاز التنفس، في مشهد مؤثر يحمل رسالة حب الوطن، وأن الوطن أولًا، إذ حرصوا على النزول والمشاركة لممارسة حقهم الدستوري.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها،

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).