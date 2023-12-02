المجالس المحلية بالحرية المصري تنظم ندوة بعنوان «مسيرة ومسار لأصوب قرار»

عقدت أمانة المجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، برئاسة هاني راضي الهلالي، ندوة بعنوان "مسيرة ومسار لأصوب قرار"، مع لفيف من أعضاء وقيادات الحزب والقيادات السياسية بالمحافظة.

وذلك ضمن جهود أمانة الحزب المركزية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية {2024 - 2030}، وفى إطار حملة الحزب "مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار".

فى البداية، تحدث الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد للحزب، عن تاريخ مصر السياسى ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخطى مصر إلى بر الأمان

ثم ألقى اللواء قوات مسلحة سابق سعيد دكرورى محاضرة عن تاريخ السياسية المصرية ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أزمات المنطقة.

وتحدث اللواء عبد الرحمن راشد، أمين الحزب بالقليوبية، عن دور الشباب والمرأة في الانتخابات وتنمية الوعي الوطني وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية ودعم القيادة السياسية في مواجهة التحديات المحيطة بالمنطقة.

وتحدث هاني الهلالي، أمين الأمانة، عن دور الحزب في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وخطة عمل الحزب ودور الشباب.

فى حين تحدث الدكتور حسن شحاتة، الأمين المساعد للأمانة، عن أهمية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، وكمية التطور فى البحث العلمي والثقافي والاجتماعي في مصر في عهد الرئيس.

وتحدث يوسف الأنصاري، الأمين المساعد للأمانة، عن دور الرئيس فى تنمية واستقرار صعيد مصر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

أما عزت البرقي، فتحدث عن دعم القبائل العربية في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمية دور الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الاسقرار الأمني بالمنطقة.

وشارك في الحضور عدد من أعضاء وقيادات الأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بالحزب وعدد من الشباب.