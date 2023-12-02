عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المجالس المحلية بالحرية المصري تنظم ندوة بعنوان «مسيرة ومسار لأصوب قرار»

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

عقدت أمانة المجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، برئاسة هاني راضي الهلالي، ندوة بعنوان "مسيرة ومسار لأصوب قرار"، مع لفيف من أعضاء وقيادات الحزب والقيادات السياسية بالمحافظة.

وذلك ضمن جهود أمانة الحزب المركزية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية {2024 - 2030}، وفى إطار حملة الحزب "مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار".

فى البداية، تحدث الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد للحزب، عن تاريخ مصر السياسى ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخطى مصر إلى بر الأمان 

ثم ألقى اللواء قوات مسلحة سابق سعيد دكرورى محاضرة عن تاريخ السياسية المصرية ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أزمات المنطقة.

وتحدث اللواء عبد الرحمن راشد، أمين الحزب بالقليوبية، عن دور الشباب والمرأة في الانتخابات وتنمية الوعي الوطني وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية ودعم القيادة السياسية في مواجهة التحديات المحيطة بالمنطقة.

وتحدث هاني الهلالي، أمين الأمانة، عن دور الحزب في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وخطة عمل الحزب ودور الشباب.

فى حين تحدث الدكتور حسن شحاتة، الأمين المساعد للأمانة، عن أهمية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، وكمية التطور فى البحث العلمي والثقافي والاجتماعي في مصر في عهد الرئيس.

وتحدث يوسف الأنصاري، الأمين المساعد للأمانة، عن دور الرئيس فى تنمية واستقرار صعيد مصر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

أما عزت البرقي، فتحدث عن دعم القبائل العربية في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمية دور الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الاسقرار الأمني بالمنطقة.

وشارك في الحضور عدد من أعضاء وقيادات الأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بالحزب وعدد من الشباب.

المجالس الشعبية حزب الحرية المصرى مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

ليلة بكى فيها محمد عبد المنعم| تفاصيل مغادرة نجم الأهلي للتمرين ومدة غيابه

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتفقد ويسلم وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق أكتوبر

ردًا على استئناف الاحتلال عدوانه.. الكويت تطالب بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب

لم تجد من تحبه.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين رضا بعد تصريحاتها|شاهد

استمرار التصويت في السفارة المصرية بزيمبابوي.. صور

ناقد رياضي يكشف ميزانية الزمالك للمدير الفني الجديد

ابن الأهلي.. نجم محترف بالخارج على أعتاب بيراميدز خلال الانتقالات الشتوية.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. هاندا أرتشيل تتألق في مهرجان البحر الأحمر بجدة

يهدد مليون شخص| مرض خطير ينتشر في غزة.. ماذا يحدث هناك؟

نصائح تحميك من الإصابة بإنفلونزا الخنازير.. احرص على اتباعها

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد

فيديو

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

أحلام تتعرض لموقف مؤثر بسبب فتاة من ذوى الهمم.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ