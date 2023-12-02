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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لليوم الثاني.. غرفة عمليات التنسيقية تتابع تصويت المصريين في الخارج

التنسيقية
التنسيقية

أنعقدت غرفتا العمليات المركزية، والإعلامية، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، على مدار الـ 24 ساعة.


وتتابع غرفتا العمليات المركزية، والإعلامية، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير وانتظام العملية الانتخابية لتصويت المصريين في الخارج، وذلك من خلال فريق رصد متابعة للعملية الانتخابية في مختلف دول العالم.


وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.


وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

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