مؤسسة مجاهد نصار تسلم أجهزة منزلية ودعما ماليا لسكان شقتين تعرضتا للحريق بشبرا الخيمة

استمراراً لدورها المجتمعي في مواجهة الكوارث والتخفيف من معاناة الأسر المنكوبة، وترسيخاً لمبدأ التضامن الاجتماعي والإنساني في لحظات الكوارث الطبيعية والحاجة والفقر والمرض، قامت مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، بتوجيهات من النائب مجاهد نصار والدكتورة سحر المغربي، المدير التنفيذي للمؤسسة ، بتقديم كافة وسائل الإغاثة والدعم لأسرتين في شبرا الخيمة بعد تعرض شققهم السكنية لحريق مروع أتى على محتويات الشقق من أثاث وأجهزة منزلية.

وعلى الفور سارعت الدكتورة سحر المغربي بالتوجه إلى أصحاب الشقق المنكوبة بمنطقة المنشية الجديدة والوحدة العربية وتلبية استغاثة الأسرتين، ووجهت بتقديم أقصى ما يمكن تقديمه من مساعدات في سبيل التخفيف من أوجاع هذه الأسر المنكوبة.

حيث تم تسليمهم أجهزة كهربائية جديدة بدلاً من التي احترقت و بطاطين و سلع غذائية ومبالغ مالية وأجهزة منزلية وغيرها من وسائل الإعاشة.

وأكدت الدكتورة سحر المغربي أن إغاثة المنكوبين ودعمهم وقت الكوارث الطبيعية محور أصيل من المحاور التي تعمل المؤسسة على ترسيخها وتعظيمها تأكيداً لمبدأ التضامن الاجتماعي والإنساني، مشيرة إلى أن مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية تسخر كل مواردها و إمكاناتها المؤسسية ، برعاية النائب مجاهد نصار، للتدخل والمساعدة و الدعم في حالات الطوارئ و الكوارث الطبيعية وتسارع بمساعدة وإغاثة الحالات التي تستدعي متابعة إنسانية للتخفيف من معاناة الأسر المنكوبة و دعم الفئات التي تستحق المساعدة في إطار المشاركة المجتمعية.

واشار الإعلامي زين العابدين رشدي الكاتب الصحفي أن هذا الدور يأتي استمراراً لدور مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية في العمل المجتمعي والإنساني لمواجهة الكوارث و إغاثة الأسر المنكوبة.

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