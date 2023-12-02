عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعطل الإنترنت.. عواصف شمسية عنيفة تضرب الأرض في 2024.. تفاصيل

الشمس
الشمس

عرضت فضائية “العربية” تقريرا عن دراسة تشير إلى وصول الشمس إلى الحد الأقصى للطاقة  عندما تظهر العديد من البقع الداكنة على سطحها.

txt

ناسا تنجح في اختبار نظام الاتصالات عبر الفضاء السحيق

txt

لمدة 50 ثانية.. ناسا تستقبل وترسل رسائل إلى الفضاء| ما القصة؟

وأوضح التقرير أن البقع الشمسية تتجمع معا وتطلق انفجارات عنيفة من الطاقة نحو الأرض بما يتسبب في عواصف شمسية.

وأكمل التقرير أن العواصف الشمسية يمكن أن تلحق الضرر بالأقمار الصناعية وتتسبب في تعطل الإنترنت .

الواقعة في أوائل 2024

وتابع التقرير أن الدراسة تكشف أن هذ الحد الأقصى للطاقة الشمسية سيكون على الأرجح في أوائل عام 2024.

ولفت التقرير إلى أن التوقعات الجديدة تأتي بعد أن اكتشف فريق البحث وجود علاقة بين المجال المغناطيسي للشمس، ويمكن أن تتسبب هذه العلاقة في التنبؤ بموعد  ذروة النشاط الشمسي".

الشمس الطاقة الشمسية العواصف الشمسية شمس اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بث مباشر .. السيسي يهنئ دولة الإمارات بعيدها الوطني

ترشيحاتنا

بعد الهزة المدمرة.. مركز رصد الزلازل يطلق تحذيرا عاجلا في اليابان والفلبين

مرض جلدي.. وفاء تشكو زوجها: 5 سنين علاقة زوجية محرمة

سفير مصر بألبانيا: أتوقع إقبالاً أكبر للمصوتين بانتخابات الرئاسة غدا بسبب الإجازة الأسبوعية

شاهد| لقطات من إحماء لاعبي الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز

السفيرة المصرية في زيمبابوي: التوافد مستمر وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين

شهداء ومصابون في قصف طائرات الاحتلال بيت لاهيا شمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

بعد عرض 15 قطعة نادرة بدار مزادات| خبير لـ صدى البلد: الحفر خلسة المصدر الرئيسي لتهريب الآثار منذ 2011

بإطلالة شتوية لافتة|شاهد.. ملك قورة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ