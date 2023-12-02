تعطل الإنترنت.. عواصف شمسية عنيفة تضرب الأرض في 2024.. تفاصيل

عرضت فضائية “العربية” تقريرا عن دراسة تشير إلى وصول الشمس إلى الحد الأقصى للطاقة عندما تظهر العديد من البقع الداكنة على سطحها.

وأوضح التقرير أن البقع الشمسية تتجمع معا وتطلق انفجارات عنيفة من الطاقة نحو الأرض بما يتسبب في عواصف شمسية.

وأكمل التقرير أن العواصف الشمسية يمكن أن تلحق الضرر بالأقمار الصناعية وتتسبب في تعطل الإنترنت .

الواقعة في أوائل 2024

وتابع التقرير أن الدراسة تكشف أن هذ الحد الأقصى للطاقة الشمسية سيكون على الأرجح في أوائل عام 2024.

ولفت التقرير إلى أن التوقعات الجديدة تأتي بعد أن اكتشف فريق البحث وجود علاقة بين المجال المغناطيسي للشمس، ويمكن أن تتسبب هذه العلاقة في التنبؤ بموعد ذروة النشاط الشمسي".