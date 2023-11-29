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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناسا تنجح في اختبار نظام الاتصالات عبر الفضاء السحيق

الفضاء
الفضاء

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن نجاح وكالة ناسا الأمريكية في اختبار نظام الاتصالات عبر الفضاء السحيق باستخدام أشعة الليزر .

 

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وأوضح التقرير أن التقنية الجديدة نقلت من خلالها بيانات مشفرة من مسافة 16 مليون كيلو متر ، وفي العادة كانت تُستخدم موجات الراديو للتحدث مع مركبات فضائية لكن الترددات العالية للضوء توفر زيادة في عرض الطاقة الترددي وزيادة هائلة في سرعة البيانات.


وتابع التقرير أن التكنولوجيا الجديدة سوف تمكن البشر من إرسال فيديوهات عالية الجودة ورسائل من وإلى المريخ دون تأخير.

وأكمل التقرير أن اختبار ناسا يعد جزءا من تجربة الاتصالات الضوئية في الفضاء السحيق، وحقق هذا الاختبار ما يمكن تسميته الضوء الأول.

ولفت التقرير إلى أن جهاز الإرسال والاستقبال الليزري الذي أجرى الاتصال موجود على متن المركبة الفضائية "سايك" التي تقوم بتجربة تجريبية تقنية مدتها عامان، وتتجه المركبة إلى حزام الكويكبات بين المريخ والمشترى.
 

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