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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في
مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص

تطورات حرب غزة التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين وتسبب ذلك في زيادة معدل الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي وأمراض الكلى والأمراض المعوية الأخرى .. فما زالت  أخبار حرب غزة الآن تشغل بال العالم، خاصةً بعد انتهاء الهدنة في غزة التي جرى فيها تمديدها مرتين بجهود مصرية قطرية ، إلا أن الأجواء هناك مازالت مستحيلة على أهالي غزة وسط القصف المستمر وهدم المنازل والمستشفيات والمدارس.

تطورات حرب غزة

وسط كل ما يعانيه أهالي قطاع غزة من هجوم وقصف منذ الثامن من أكتوبر الماضي،  فالوضع الصحي هناك في غاية الخطورة ، حيث ينتشر مرض الكبد الوبائي بشكل ملحوظ  بين أهالي غزة.

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للمزيد حول تطورات حرب غزة التي تشنّها إسرائيل ضد المدنيين وتسبب ذلك في زيادة معدل الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي وأمراض الكلى والأمراض المعوية الأخرى شاهد الفيديوجراف التالي:

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