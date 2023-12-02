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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بناء أول مستوطنة إسرائيلية في قطاع غزة.. ما حقيقة الأمر؟

غزة
غزة

نشرت حسابات عبر موقع "إكس" ادعاءات، بأن إسرائيل بنت مستوطنة جديدة داخل قطاع غزة، الأمر الذي أثار حالة من الجدل.. فما حقيقة الأمر؟

جاءت هذه التدوينات مع تعليق " نتنياهو بنى أول مستوطنة في غزة " وما زالت حركة حماس تدّعي أنها منتصرة". 

يذكر أن الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، انتهت أمس الجمعة، من دون الإعلان عن تمديدها، حيث انقضى اليوم السابع من الهدنة المؤقتة بين الطرفين دون إعلان عن تمديد جديد.

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الوضع في غزة الآن

سمحت الهدنة التي استمرت 7 أيام، والتي بدأت في 24 نوفمبر وجرى تمديدها مرتين، بتبادل عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات السجناء الفلسطينيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الجمعة، أن حماس خرقت الهدنة وأطلقت صاروخا باتجاه الأراضي الإسرائيلية، معلنا استئناف القتال ضد حماس في غزة. 

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن حماس خرقت الوقف العملياتي، وأطلقت النار على الأراضي الإسرائيلية، فيما أعلنت "سرايا القدس" أنها قصفت مدنا وبلدات إسرائيلية، ردا على الغارات التي قام بها الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه قصف أكثر من 400 هدف في أنحاء قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأولى، بعد انتهاء الهدنة، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 200 والجرحى إلى 589.

حقيقة بناء مستوطنة إسرائيلية في غزة

لم يبنِ نتنياهو مستوطنة إسرائيلية داخل قطاع غزة، والصورة تعود لمستوطنة من المخطط بناؤها في منطقة "غلاف غزة"، المتاخمة للقطاع، بحسب صحف إسرائيلية. 

المستوطنة التي وضع نتنياهو حجر أساسها، ليست جديدة، حيث أن قرار إنشائها صدر في فبراير 2023، تحت اسم مستوطنة "حانون"، لكنه غير اسمها مؤخرًا تخليدًا لما وصفه بتخليد ذكرى مقتل هنيغف أوفير ليبشتاين، الذي قُتل على يد حركة حماس  في أحداث 7 أكتوبر. 

وتقع المستوطنة على بعد حوالي 9 كيلومترات من قطاع غزة، حيث من المخطط بناؤها على أراضي المجلس الإقليمي "سدوت النقب"، بين مستوطنة سعد وموشاف تاكوما في الحقول الزراعية التابعة للمجلس الإقليمي "سدوت نيجيف". 

وبعد صدور قرار بناء المستوطنة في فبراير 2023، أكد نتنياهو أنها تقع في ما يسمى غلاف غزة، وقال: " "جنبا إلى جنب مع وزير البناء والإسكان إسحاق غولدكنوبف، قررنا اليوم في الحكومة إقامة مستوطنة جديدة في غلاف غزة".

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