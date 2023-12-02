ربعهم بالخارج.. عضو الجالية المصرية بالسعودية: عدد أبنائنا بالمملكة 3 ملايين

قال، أحمد على حسن عضو الجالية المصرية في السعودية،إنه وفي اليوم الثاني على التوالي فان الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية هي أكبر جالية والتى تمثل ربع المصريين بالخارج.

٣ مليون مصري بالسعودية



واشار حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج، السفيرة عزيزة ،المذاع على فضائية dmc، الى ان عدد الجالية المصرية بالسعودية يصل الى ٣ مليون، حيث ان عدد المصريين ١٤ مليون بالخارج.

وأكد عضو الجالية المصرية في السعودية، أن اليوم تم فتح صناديق الاقتراع منذ الساعة التاسعة صباحا، ومنذ الثامنة والنصف صباحا والنصريين ينتظرون امام اللجان امام باب السفارة للتصويت واللدلاء بأصواتهم.



واضاف أحمد على حسن ان عدد المشاركة فى الانتخابات من النساء كبير جدا وأيضا الشباب، واعداد كبيرة وهائلة من جميع مدن السعودية الى السفارة السعودية للانتخاب والمشاركة في اختيار الرئيس.