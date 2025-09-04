الكرة النسائية.. المصري البورسعيدي يفوز على اتحاد بسيون

فاز فريق المصري البورسعيدي، للكرة النسائية بقيادة مدربه حسام حمادة، على مضيفه فريق اتحاد بسيون بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب بسيون ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من نورهان بدر وهمسات صديق وندى حمودة ومحمد حجاج.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى ست نقاط، فيما يظل رصيد فريق اتحاد بسيون خاليًا من النقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق اتحاد بسيون بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني ظهر فريق المصري بمستوى مغاير تمامًا خاصة مع التغييرات التي أجراها حسام حمادة والتي أسفرت في النهاية عن احراز الفريق لهدفين متتاليين عن طريق المحترفة أسانا ابراهيم والبديلة سهام شعبان لاعبة منتخب مصر للشابات تحت 20 عامًا لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

مثل المصري في المباراة كل من هبة محمد لحراسة المرمى، خديجة مجاهد، مريم عبدالرازق، هدى عبداللطيف، مها حمدي، سارة محمد، ياسمينا عصام، فرح يوسف لخط الوسط، سلمى محمد، أسانا ابراهيم، أونايس جودوين لخط الهجوم.

فيما شارك من على دكة البدلاء كل من سهام شعبان وسنية سيد ومروة السعيد. يتكون الجهاز الفني للمصري من حسام حمادة، مديرًا فنيًا، محمد سعد أبوالنصر، مدربًا عامًا، ومحمد أسامة الغصناوي، مدربًا لحارسات المرمى، دكتور رضوي أحمد محمد عبدالواحد، رئيسُا للجهاز الطبي، عادل المحروقي، مشرفُا ماليًا وإداريًا.