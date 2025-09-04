قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
الرئيس السيسي يطمئن المصريين: رسائل قوية لمواجهة التحديات
العثور على جثة سيدة متحللة داخل بئر مياه في مدافن عرب المدابغ بأسيوط
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك: لا مكان للمتراخين.. والفرصة للأجهز والأكثر التزاما
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الكرة النسائية.. المصري البورسعيدي يفوز على اتحاد بسيون

كرة النسائية المصري
يمنى عبد الظاهر

فاز فريق المصري البورسعيدي، للكرة النسائية بقيادة مدربه حسام حمادة، على مضيفه فريق اتحاد بسيون بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب بسيون ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من نورهان بدر وهمسات صديق وندى حمودة ومحمد حجاج.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى ست نقاط، فيما يظل رصيد فريق اتحاد بسيون خاليًا من النقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق اتحاد بسيون بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني ظهر فريق المصري بمستوى مغاير تمامًا خاصة مع التغييرات التي أجراها حسام حمادة والتي أسفرت في النهاية عن احراز الفريق لهدفين متتاليين عن طريق المحترفة أسانا ابراهيم والبديلة سهام شعبان لاعبة منتخب مصر للشابات تحت 20 عامًا لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

مثل المصري في المباراة كل من هبة محمد لحراسة المرمى، خديجة مجاهد، مريم عبدالرازق، هدى عبداللطيف، مها حمدي، سارة محمد، ياسمينا عصام، فرح يوسف لخط الوسط، سلمى محمد، أسانا ابراهيم، أونايس جودوين لخط الهجوم.

فيما شارك من على دكة البدلاء كل من سهام شعبان وسنية سيد ومروة السعيد. يتكون الجهاز الفني للمصري من حسام حمادة، مديرًا فنيًا، محمد سعد أبوالنصر، مدربًا عامًا، ومحمد أسامة الغصناوي، مدربًا لحارسات المرمى، دكتور رضوي أحمد محمد عبدالواحد، رئيسُا للجهاز الطبي، عادل المحروقي، مشرفُا ماليًا وإداريًا.

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يوم المسرح المصري

دقيقة حداد في يوم المسرح المصري قبل انطلاق عروض المهرجان التجريبي

مي كساب وأوكا

مي كساب رفقة أوكا في أحدث ظهور من حمام السباحة.. شاهد

الفنون الشعبية

فرقة بورسعيد للفنون الشعبية تمثل مصر في مهرجانين بكوريا الجنوبية

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

