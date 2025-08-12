نجم المصري البورسعيدي السابق: رجب عبدالقادر لم يعترف بمستحقاتي المتأخرة

كشف كريم زكري نجم المصري البورسعيدي السابق، أن كامل أبوعلى، رئيس النادي المصري البورسعيدي، هو الوحيد الذي يبذل جهدا في مجلس إدارة النادي.

وقال كريم زكري في تصريحات لبرنامج «الكلاسيكو»، المذاع على قناة «أون»: "كامل أبوعلى، الوحيد الذي يعمل من بين مجلس الإدارة، أما باقي الأعضاء لا ارى لهم أي بصمات".

واضاف: "رجب عبدالقادر لم يعترف بمستحقاتي المتأخرة، ومجلس الإدارة يمنحه صلاحيات الظهور في الإعلام ولكنه ليس دورا مهما".

وختم: "ليا في النادي المصري أكثر من باق أعضاء المجلس، ولا أعلم مهام باقي أعضاء المجلس باستثناء كامل أبوعلى، وغير مقتنع بباقي أعضاء المجلس وارى أنهم ليس لهم دور".