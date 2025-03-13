الكباتن في الشقة.. شيكابالا يوجه رسالة لـ هشام ماجد وكريم ذكري

هنأ محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، الفنان هشام ماجد على نجاح مسلسله “أشغال شقة جدا” والمنتج كريم ذكري علي مسلسل "الكابتن".

ونشر شيكابالا صوره عبر حسابه الشخصي علي انستجرام:"برفقة هشام ماجد واللاعب عمر جابر والمنتج كريم أبو ذكري".

وعلق على الصورة قائلاً: "الكابتن في الشقة مبروك أشغال شقة جدا الكابتن".

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ومن المقرر أن تظهر عدد من الفنانات هذا الموسم فى أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد .

ومن الفنانات اللاتي سوف يظهرن كضيفات هذا الموسم ، ناهد السباعي ونسرين أمين وآية سماحة ودنيا ماهر وفدوي عابد بالإضافة الي الفنانة إنتصار التى سبق وان ظهرت فى الموسم الأول .





مواعيد عرض مسلسل الكابتن

تعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل الكابتن، الساعة 9:45 مساءً، ويعاد عرضه الساعة 8:00 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3:45 عصرًا.

مسلسل الكابتن

مسلسل "الكابتن" من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، ويتكون المسلسل من 15 حلقة ويعرض ضمن خريطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويتناول المسلسل حكاية درامية اجتماعية تحمل طابعاً كوميدياً في إطار فانتازي، ويقدم أكرم حسني في العمل شخصية طيار، يتعرض لمفارقات كوميدية.

ويشارك في بطولة "الكابتن" نخبة من النجوم، منهم بجانب أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبد الوهاب، الفنانة القديرة سوسن بدر، رحمة أحمد، سامي مغاوري، ميمي جمال، محمد رضوان، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وئام مجدي، وآخرين.