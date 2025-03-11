رغم انتمائه للأهلي.. أحمد التهامي يكشف صداقته القوية مع شيكابالا

كشف الفنان أحمد التهامي عن تفاصيل حضوره لعدد من لاعبي الزمالك في عيد ميلاده، رغم كونه مشجعًا متعصبًا للنادي الأهلي، حيث أوضح قائلًا: الحكاية ببساطة إن معظم لاعبي الزمالك أصدقائي وأحبهم كثيرًا، ومن بينهم شيكابالا، الذي تربطني به علاقة صداقة قوية، إذ خدمنا معًا في الجيش، ونتواصل بشكل دائم. يوم عيد ميلادي، حضر عدد كبير من لاعبي الزمالك، وهذا لأن علاقتي بهم طيبة جدًا، لكن في النهاية، الجميع يعرف أنني أهلاوي حتى النخاع، ولا مزاح في هذا الأمر، وأصدقائي في الأهلي يدركون ذلك جيدًا."

وعن حبه للنادي الأهلي، أكد التهامي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنه نشأ على عشق القلعة الحمراء منذ طفولته، حيث قال "منذ صغري وأنا متيم بحب الأهلي، وكنت أعشق الكابتن محمود الخطيب (بيبو).

استقرار الفريق

وتابع أن كولر مدرب جيد، والحظ خدمه كثيرًا في بعض المباريات، لكن في الوقت الحالي، لا أرى أن تغييره سيكون قرارًا صائبًا. الفريق يمر بمرحلة صعبة، ومن الأفضل أن يستمر حتى لا يؤثر ذلك على استقرار الفريق."

