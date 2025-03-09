قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رد الاعتبار.. تعليق ناري من شوبير بعد فوز طائرة الأهلي بالسوبر على حساب الزمالك
جريمة ثأر.. تفاصيل مثيرة في إنهاء حياة عطّار رميًا بالرصاص ببولاق الدكرور
آخر تحديث لأغلى جرام ذهب اليوم الأحد 9-3-2025
موعد أذان الفجر تاسع أيام رمضان
انطلاق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر في هذا الموعد.. 4 لكل مواطن
ميار الببلاوي تكشف سر خلافها مع حنان ترك: كانت تحاربني واستولت على شغلي
الأمم المتحدة تحث على وقف الأعمال العدائية في سوريا وحماية المدنيين
قلة النوم تسرق صحة المراهقين .. دراسة تحذّر من خطر يُهدّد قلوبهم
متى يُستجاب الدعاء.. وأفضل وقت له ؟
30 ألف مُشجّع.. حضور الجماهير في مباريات الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية
إسرائيل ترسل وفدًا للدوحة لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشغال شقة الحلقة 10 .. هشام ماجد يتعلم الإندونيسية

اشغال شقة جدًا
اشغال شقة جدًا
أحمد البهى

طرحت منصة "شاهد VIP" الحلقة العاشرة من مسلسل "أشغال شقة جدًا"، الذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وذلك قبل عرضها على شاشات التلفزيون بـ24 ساعة.

وشهدت الحلقة العديد من التطورات، حيث قرر حمدي تعلم اللغة الإندونيسية للتواصل مع الخادمة الجديدة، إلا أنها غادرت البلاد وسافرت إلى وطنها بسبب مرض والدها، وقبل مغادرتها، رشّحت لهم خادمة هندية بديلة. كما اكتشف شريف الدسوقي أن المومياء قد تم استبدالها، مما أدى إلى تحويل محمد عبد العظيم للتحقيق.

ويشارك في بطولة "أشغال شقة جدًا" كل من: هشام ماجد في دور الزوج، أسماء جلال في دور الزوجة ، شيرين في دور والدة الزوج، سلوى محمد علي في دور والدة الزوجة، مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبد العظيم

ومن المقرر أن تظهر عدد من الفنانات هذا الموسم في أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد، حيث تحل ناهد السباعي، نسرين أمين، آية سماحة، دنيا ماهر، وفدوى عابد ضيفات على المسلسل، بالإضافة إلى الفنانة انتصار، التي سبق وظهرت في الموسم الأول.

هشام ماجد مسلسل أشغال شقة أشغال شقة جدًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

خلال ساعات.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

المشاجرة

خناقة على الكراسي.. تفاصيل مشاجرة السحور داخل أشهر مطعم فول في رمسيس| صور

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها

سعد الصغير

بعد قضاء مدة حبسه.. الإفراج عن سعد الصغير خلال ساعات بهذا الشرط

فتاة تسأل الدكتور علي جمعة

لو شخص مش بيصلي لكنه بيعمل خير كتير هل تحسب له؟ علي جمعة يرد

علي جمعة لفتاة: الفجر والعصر ليست صلوات وإنما هي مواقيت

علي جمعة لفتاة: الفجر والعصر ليست صلوات وإنما هي مواقيت.. فيديو

صورة أرشيفية

مرتفع جوى قادم | مفاجأة في طقس الأيام القادمة.. إيه الحكاية ؟

جامعة عين شمس

بدء الدراسة العام القادم.. جامعة عين شمس الأهلية تكشف عن الكليات المتاحة

بالصور

افتتاح الدورة الرمضانية الثامنة للمديريات الخدمية بالصالة المغطاة في الزقازيق .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مسلسل جودر2 الحلقة 8.. تارا عماد تتحالف مع نور ضد والدها وعمها

تارا عماد ونور
تارا عماد ونور
تارا عماد ونور

أفكار هدايا لـ عيد الأم في حدود 100 جنيه

افكار هدايا لعيد الام
افكار هدايا لعيد الام
افكار هدايا لعيد الام

مسلسل الكابتن الحلقة 9.. حسام وكريم في ورطة بسبب كشك طاطا

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

فيديو

حسن الرداد وايمي سمير غانم

ربنا اداك فرحة جديدة.. حسن الرداد يكشف حقيقة حمل إيمي سمير غانم

مخمد عطيه

ظهورها حرام.. رد محمد عطية على ميمي جمال بعد انتقادها رأيه في المساكنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: يوم المرأة العالمي.. تاريخ وطموحات

المزيد