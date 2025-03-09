أشغال شقة الحلقة 10 .. هشام ماجد يتعلم الإندونيسية

طرحت منصة "شاهد VIP" الحلقة العاشرة من مسلسل "أشغال شقة جدًا"، الذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وذلك قبل عرضها على شاشات التلفزيون بـ24 ساعة.

وشهدت الحلقة العديد من التطورات، حيث قرر حمدي تعلم اللغة الإندونيسية للتواصل مع الخادمة الجديدة، إلا أنها غادرت البلاد وسافرت إلى وطنها بسبب مرض والدها، وقبل مغادرتها، رشّحت لهم خادمة هندية بديلة. كما اكتشف شريف الدسوقي أن المومياء قد تم استبدالها، مما أدى إلى تحويل محمد عبد العظيم للتحقيق.

ويشارك في بطولة "أشغال شقة جدًا" كل من: هشام ماجد في دور الزوج، أسماء جلال في دور الزوجة ، شيرين في دور والدة الزوج، سلوى محمد علي في دور والدة الزوجة، مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبد العظيم

ومن المقرر أن تظهر عدد من الفنانات هذا الموسم في أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد، حيث تحل ناهد السباعي، نسرين أمين، آية سماحة، دنيا ماهر، وفدوى عابد ضيفات على المسلسل، بالإضافة إلى الفنانة انتصار، التي سبق وظهرت في الموسم الأول.