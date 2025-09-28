قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنشاء أول مدارس متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة الإدارية
عقود تسليح بمليارات اليورو مهددة.. ألمانيا تهز أوروبا بتمرد داخل البرلمان
هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
لمحاربة السمنة.. تفاصيل الضريبة المقترحة على المشروبات والمأكولات المحلاة بالسكر
أوباما ينتقد نتنياهو بشدة: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعا.. كفى من هذه اللعبة الساخرة
آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأهما ولن تعرف المصائب عنوانك
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يُسجّل 5083 جنيهًا .. تعرّف على أسعار الذهب اليوم
ارتفاع الحرارة مجدداً.. تعرف على حالة الطقس وفرص الأمطار هذا الأسبوع
بعد قليل.. بدء محاكمة 56 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان
تفاصيل تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ43 من مصر إلى قطاع غزة
القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق غزة وسط غارات مدفعية مكثفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هيثم حسن يكشف عن موقفه من تمثيل منتخب مصر

هيثم حسن
هيثم حسن
باسنتي ناجي

كشف هيثم حسن لاعب ريال أوفيدو عن موقفه بشأن تمثيل منتخب مصر.

وقال هيثم حسن لاعب ريال أوفيدو لـ الكورة مع فايق في تصريحات إذاعية:"لم أحسم قراري بشأن تمثيل منتخب مصر ، وليس لدى أي شروط وأي شخص سيكون فخور بتمثيل منتخب مصر ، انا على تواصل مستمر مع المسؤلين وأحترم كثيراً حسام حسن".

وكان قد كشف الإعلامي سيف زاهر عن طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر للاعب هيثم حسن مجددا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر :تقارير.. حسام حسن يُجدد طلبه بإنهاء إجراءات استدعاء هيثم حسن لمعسكر مصر .

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على الأراضي المغربية خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويخوض منتخب جيبوتي جميع مبارياته في التصفيات بالمغرب، غير أن اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، كان قد اتفق في وقت سابق مع الاتحاد الجيبوتي على إقامة اللقاء في القاهرة.

ورغم هذا الاتفاق، فضل مسئولو اتحاد الكرة الالتزام بقرار الفيفا وإقامة المواجهة في المغرب، لتفادي أي اعتراضات محتملة من منتخب بوركينا فاسو الذي يحتل وصافة المجموعة، والذي قد يطعن على إقامة المباراة بالقاهرة بدعوى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن المنتخب المصري لم يحسم بطاقة التأهل رسميًا بعد.

ويتصدر "الفراعنة" جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة حصدها من 8 مباريات، متفوقًا على بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت مصر بجيبوتي في افتتاح مشوار التصفيات انتهت بفوز كاسح للفراعنة بسداسية نظيفة.

هيثم حسن منتخب مصر حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

شيخ الأزهر

نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد

الحكم في قضية ضم ابنتي إبراهيم سعيد لحضانته.. بعد قليل

ارشيفية

أنهى حياته شنقا.. مصرع شخص بإحدى قرى الدقهلية

أرشيفية

تجديد حبس متسول تعدّى على سيدة بالسب في الزيتون

بالصور

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

خصر منحوت.. كارولين عزمي تثير ضجة بظهورها الأخير

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فستان منفوش.. نرمين الفقي تستعرض جمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

فستان لافت.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد