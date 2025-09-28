هيثم حسن يكشف عن موقفه من تمثيل منتخب مصر

كشف هيثم حسن لاعب ريال أوفيدو عن موقفه بشأن تمثيل منتخب مصر.

وقال هيثم حسن لاعب ريال أوفيدو لـ الكورة مع فايق في تصريحات إذاعية:"لم أحسم قراري بشأن تمثيل منتخب مصر ، وليس لدى أي شروط وأي شخص سيكون فخور بتمثيل منتخب مصر ، انا على تواصل مستمر مع المسؤلين وأحترم كثيراً حسام حسن".

وكان قد كشف الإعلامي سيف زاهر عن طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر للاعب هيثم حسن مجددا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر :تقارير.. حسام حسن يُجدد طلبه بإنهاء إجراءات استدعاء هيثم حسن لمعسكر مصر .

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على الأراضي المغربية خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويخوض منتخب جيبوتي جميع مبارياته في التصفيات بالمغرب، غير أن اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، كان قد اتفق في وقت سابق مع الاتحاد الجيبوتي على إقامة اللقاء في القاهرة.

ورغم هذا الاتفاق، فضل مسئولو اتحاد الكرة الالتزام بقرار الفيفا وإقامة المواجهة في المغرب، لتفادي أي اعتراضات محتملة من منتخب بوركينا فاسو الذي يحتل وصافة المجموعة، والذي قد يطعن على إقامة المباراة بالقاهرة بدعوى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن المنتخب المصري لم يحسم بطاقة التأهل رسميًا بعد.

ويتصدر "الفراعنة" جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة حصدها من 8 مباريات، متفوقًا على بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت مصر بجيبوتي في افتتاح مشوار التصفيات انتهت بفوز كاسح للفراعنة بسداسية نظيفة.